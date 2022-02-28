Ey Türk insanı inanılmazsın

UKRAYNA'DAN Türk milletine anlamlı mesaj: 'EY TÜRK İNSANI İNANILMAZSIN!'

Türk vatandaşlarınca büyükelçiliğe bırakılan insani yardım paketleri alan Ukraynalılar, bu mesajı verdi.

Mevlana'nın "aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir" mesajını da yazdılar. NOKTA

Rusya'nın Ukrayna işgali sürüyor.

Ukrayna direniyor. ABD, Avrupa nutuk atıyor, Rusya bombalıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER çürümüş, Batı köhnemiş ve aciz.

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, candan, içten, iki vicdanlı lider olarak ATEŞKES için ter döküyor. Erdoğan yıllardır, "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" diye haykırıyor. İşte Ukrayna, işgal ediliyor, BM seyrediyor. Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü. Ardından Zelenski'yi aradı. Biden, Macron, Almanya Başbakanı Scholz sadece açıklama yapıyor. Maalesef durum bu.

Gelelim Putin'in planına. Rusya kısa sürede Kiev'i kontrol altına almayı, Zelenski'yi istifa ettirme planı yaptı. Direniş sürdükçe kamuoyunun kimyası bir anda değişebilir. Putin bir anda iç kamuoyuna hesap vermek zorunda kalacak. Ukrayna krizinde en hassas noktalardan birinde Türkiye oturuyor. ERDOĞAN, ABD ile Rusya arasındaki derin oyunu iyi okudu. Çok doğru adımlar atıyor. İşgalin MINSK görüşmelerı bağlamında, çözülmesini istiyoruz. Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyesi olma ihtimali ortadan kalktı.

Önümüzdeki dönemin en önemli konusu İsveç, Finlandiya ve Moldova olacak. İsveç ve Finlandiya, NATO konusunda geri adım attı. Putin Ukrayna sonrası Moldova adımını atacak. Tabii Avrupa ve ABD, "yaptırım" görünümlü şovlarını gerçeğe dönüştürmezse. Çünkü Türkiye'nin dışında gerçeklere odaklanan bir ülke yok. Biden sinsice "3. Dünya Savaşı" sözü etmeye başladı. Putin, "Nükleer silah kullanırım" iması yaptı. Dünya büyük bir felakete doğru gidiyor mu?

Maalesef birçok uzman bu konuda çok endişeli. O nedenle içerde çok daha birlik olmalıyız. Basit tartışmalarla güç kaybetmemeliyiz.

SONUÇ: ABD-Avrupa ve Rusya-Çin YENİ DÜNYA DÜZENİ'nin ana merkezinde olmak istiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN liderliğindeki TÜRKİYE, sadece bugüne değil, yarına da bakıyor. Güçlü ve BÜYÜK TÜRKİYE yolunda yürümek zorundayız. BÖLGESEL GÜÇ KONUMUMUZU TAHKİM ETMEK DURUMUNDAYIZ. Çok zor bir dönemden geçen dünyada, en az zararla çıkmak istiyoruz. TÜRKİYE bu zor günleri mutlaka aşacak.

Çünkü Ukrayna-Rusya krizinde ana hedeflerden biri de TÜRKİYE.