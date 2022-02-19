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Yunanistan’a uyarı!
Başkan Erdoğan, "Silahsızlandırılmış statüde bulunan adalarda anlaşmalara aykırı olarak yürütülen askeri faaliyetlere sessiz kalmamız mümkün değil. Nitekim bu konuyu BM'nin gündemine taşıdık. Önümüzdeki dönemde de gündemde tutmayı sürdüreceğiz. Bu konuda ayrıca bakanımız bunlara bir uyarıda bulundu. Fakat Yunanistan'ın bu işi böyle devam ettirmesi halinde tabii ki gerekli olan neyse bu uyarıyı biz de en üst düzeyde yaparız.
Çünkü malum, adalar konusu hep tartışmalıdır. Bizi bu tartışmalı konuları gündeme getirme mecburiyetinde bırakabilirler.
Bunun için de bakanım, bizi bu konuları tartışmaya açmak zorunda bırakmasınlar diye onlara alt düzeyden bir uyarı yaptı" dedi.
Başkan Erdoğan'ın, Türkiye'yle Yunanistan arasında Ege Adaları'nın silahsızlandırılması nedeniyle yaşanan gerilimle ilgili sözleri tarihi özellikteydi.
"Ege Adaları'ndaki askeri faaliyetlere sessiz kalmamız mümkün değil" sözleriyle yüksek düzeyde uyardı.
Tarih 30 NİSAN 2020... Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Doğu Akdeniz'de, Ege'de Karadeniz'de kararlı duruşunu sürdürüyor. Aziz Milletimizin hak ve menfaatlerini ne olursa olsun korumaya kararlı Türkiye, Yunanistan'a arka arkaya LOZAN VURGULU NAVTEX'LERLE mesajlarını veriyordu.
1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen Ege Adaları'nın gayri askeri statüsünü Yunanistan'ın ihlal ettiği vurgulanıyordu. LOZAN VE PARİS ANLAŞMALARI'NA GÖRE EGE ADALARI SİLAHSIZ OLMAK MECBURİYETİNDE.
Yunanistan, Ege'deki Yunan Adaları'nı silahlandırmakla 1923'teki Lozan ve 1947'deki Paris anlaşmalarının ilgili maddelerini açıkça çiğniyor.
SONUÇ: Ege Adaları ihlalleri, Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliğini de ortadan kaldırmıştır ve Türkiye tarafından askeri tedbirlere başvurulmasını da hukuken haklı kılacak çok önemli hukuki gerekçelere sahiptir. Türkiye'nin bu adaların silahlanmasını SAĞLAMA HAKKI DOĞMUŞ BULUNUYOR .
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