6+1 kakofoni orkestrası

BİR duyuru! 6+1 kakofoni orkestrası bugün ilk konserini veriyor! Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal orkestrası nihayet bir araya gelecek.

Selahattin Demirtaş cezaevinde olduğu için bu toplantıya katılamayacak! Buluşup, çalacakları şarkıyı hep birlikte göreceğiz.

Buluşmak için birbirlerine attıkları çalımları pazarlıkları gördükçe 6 BENZEMEZİN çalacakları tam bir kakofoni olacak. 6 liderin birleşme kaosu karşımızda duruyor.

Kim ne diyor belli değil. Tek bir konuda paralel durumdalar. 6 benzemez lider bir araya geliyorlar ama partilerinde hizipler çekişiyor. Aslında kavga tabanlarında sürüyor. Hayal ettikleri iktidarın koltukları paylaşılıyor. Millet İttıfakı'nın omurgasında Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun ekipleri çatır çatır kavga ediyor. İstanbul'da milletimiz kar felaketinden kan ağlarken İmamoğlu'nun şovları CHP içinde dalga dalga büyüyor.

İnanın bu altı benzemez arasındaki samimi tavırlar sahte. Kapalı kapılar ardında birbirlerine çalım ata ata nihayet Çankaya'da bir yuvarlak masada buluşmaya karar verebildiler. Millet İttifakı görüşmelerinde çok gizlemeye çalıştıkları anlaşmazlıklar var. 6 partinin Parlamenter Sistem ve Millet İttifakı'nı genişletme amacıyla gerçekleştirdiği toplantılara Meral Akşener'in İYİ Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi arasında ve DEVA ile Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi arasındaki anlaşmazlıklar damga vuruyor. Ahmet Davutoğlu'nun YENİ İSİM İSTEMESİ, sinirleri germiş durumda.

SONUÇ: 6 BENZEMEZ ortak resim verseler bile Millet İttifakı içindeki kavgaların süreceği anlaşılıyor. Millet İttifakı, kakofoni orkestrası gibi. Cazırtılar kulak tırmalıyor. Hangisi ne diyor, belli değil. EVET. MAESTORUSU KEMAL KILIÇDAROĞLU OLAN 6 ARTI 1 ORKESTRASININ bugünkü konserinden bir senfoni çıkmaz kakofoni çıkar.