6 benzemezin peşrev vakti

PEŞREV çekme: Güreş terminolojisinde peşrev; pehlivanların güreşten önce rakiplerinin kaslarını, havalarını yoklamak, taraftarlarına moral vermek maksadıyla yaptıkları el ense çekmelerle sergiledikleri gövde gösterileridir.

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan Millet İttifakı'nın 6 benzemez lideri (Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal) peşrev çekiyor. Liderleri peşrev çekerken, altları birbirini kolluyor. Davutoğlu ile Babacan pazarlık payını yükseltiyor.

CHP ile İP arasında Yavuz Ağıralıoğlu çatlağı büyüyor. HDP-PKK Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na gaz veriyor. Yabancı ülkelerin büyükelçileri CHP, İP içinde cirit atıyor. 6 parti genel başkanına bakınca, "Allah bunları Türkiye'den korusun" demek geçiyor. Bunlar mı Türkiye'yi yönetecek? Daha fotoğraf için çözüm bulamıyorlar.

CHP ile İP arasındaki çatlak büyük krizin habercisi. İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralıoğlu, nalına vurdukça, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosu havalara zıplıyor.

Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepki gösteren ardından dikkat çeken bir açıklama daha yapıp "İYİ Parti olmasa CHP, Cumhur İttifakı'ndan oy alamaz" diyen Yavuz Ağıralioğlu son günlerin öne çıkan siyasetçisi oldu. Ağıralioğlu, "Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır" ifadesini kullanmıştı.

CHP sözcüsü Faik Öztrak ise tuhaf bir açıklama yaparak, Yavuz beyi köşeye sıkıştırmaya çalışmıştı.

Yavuz beyin çıkışları Kılıçdaroğlu ve polit bürosunun nefesini keserken, aynı süreç içinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun, "Millet İttifakı'nın ismi değişsin, yeni bir ittifak kuralım, herkes eşit olsun" çıkışlarında bulunması, akıllarda "Millet İttifakı dağılıyor mu?" sorularının oluşmasına da neden oldu.

Hatırlayalım. Önceki günlerde İyi Partili Yeniçağ gazetesinin sahibi İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik de CHP ile ortaklıktan çok rahatsız olduğunu gösteren bır açıklama yapmıştı.

Millet İttifakı'na oy veren İyi Partili vatandaşların kendilerine ilettikleri taleplerini CHP'li belediyelere ulaştırmakta yaşanan sıkıntıların had safhada olduğunu belirten Ahmet Çelik, "Bu sorun, iki partinin iş birliğinde artık kangren hâline gelmiştir. CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz" uyarısında bulundu.

Mahallî seçimlerde gösterdiği iyi niyet ve fedakârlığın hiç değilse yarısını CHP'den beklemenin İyi Parti'nin hakkı olduğunu vurgulamıştı.

Çelik, mevcut sorun çözülmeden Millet İttifakı olarak gidilecek seçimde yaşanabilecek sıkıntılara da dikkat çekmişti. Ahmet Çelik'in sert uyarılarının rüzgarı devam ederken, İyi Parti'nin kilit adamlarından Yavuz Ağıralioğlu'nun sert çıkışları, Millet İttifakı'nın dip dalgalarına işaret edıyor. Davutoğlu ve Babacan'ın kaprislerinin de Millet İttifakı içinde krizi arttıran bir başka detay. Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayı çıkarmaktan tutun, geçiş yöntemi, cumhurbaşkanı adayının profili, bakanlıkları paylaşma 'HDP-PKK'nın aralarında konumlanmasına kadar geniş problemler yaşıyor.

SONUÇ: Son günlerde yeni poblemler, çekişmeler de eklenirken Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kaprisleri Millet İttifakı'nı tıkanma noktasına getirmiş durumda.

Gizlemek için çok uğraşsalar da, Millet İttifakı ve bunlara iliştirilmesi planlanan Davutoğlu ve Babacan'ın ortaya koydukları gariplikler 6 benzemez liderin aslında bir arada olmasının imkansız olduğunu gösteriyor. İkili ve üçlü buluşmalarla "Biz iyi anlaşıyouz" taktikleri de artık işe yaramıyor. Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu'nun arka kapı pazarlıklarına baktıkça, "Bunlar mı Türkiye'yi idare edecek?" soruları daha da artacak. İktidara gelmeden birbirlerine kök söktüren, kameralar karşısında sahte gülücüklere teşebbüs eden benzemezlerden ne iş çıkar ne de ortaklık...