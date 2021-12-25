Siyaset ustası

Başkan Erdoğan, bir siyaset ustası… Derin Amerika-Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik olarak başlattığı EKONOMİK HAÇLI SEFERİNİ durdurdu. Türkiye siyaset ve ekonomi tarihinde 20 ARALIK 2021 PAZARTESI günü çok önemli analizlere konu olacak. PAZARTESİ ÖNCESİ VE SONRASI bir köşebaşı olarak analizlerde yer alacak. Pazartesi akşamı, Başkan Erdoğan tarihi vuruşunu yapınca, ekonomik haçlı seferini organize edenler nakavt oldu. KEMAL KILIÇDAROĞLU VE MERAL AKŞENER'in o gece uyuyamadıkları sır değil. Aynı gün Kılıçdaroğlu ve Akşener ile parti kuran yavruları, "Erdoğan'ı yıkmak üzereyiz" hayalleri içinde havalarda uçuyordu. Siz Derin Amerika'nın sufleleriyle bu ülkenin BAĞIMSIZLIK YÜRÜYÜŞÜ'nü engelleyeceğinizi mi sanıyordunuz. Kılıçdaroğlu ve Akşener, ekibine talimat verdi ve "Öküz altında buzağı aradılar." Türk lirasının müthiş değer kazanması karşısında, yine saçmaladılar. Çünkü DOLAR, onlara sufle verenler tarafından çıkartılıyordu. Bunu Kılıçdaroğlu ve Akşener de biliyor. Hala aynı bataklıkta çırpınışlarını sürdürüyorlar.

Ekim ve Kasım aylarında, Derin Amerika-Avrupa ekonomik haçlı saldırıları sürüyordu. İçerdeki TÜRK görünümlüler de her yerde "dolar artacak" mesajı veriyordu. Ancak 25 KASIM 2021'deki Milli Güvenlik Kurulu'ndaki bazı detayları görmüyorlardı. O toplantıda "ekonomik darbelerin MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ" olduğu ifade edildi. Bu maddedeki ekonomi üzerinden "sınamalar ve tehditler" ifadesine dikkat etmek gerekiyordu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 30 Kasım'da "Burada ifade ettiğimiz oyun şu, bir defa kur, faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz. Hedef düşük faizle üretim ve istihdam artışı, buna bağlı ihracat ve turizm gelirlerinde yükseliş sonucu dış ticaret açığı ve cari açığın kapatılmasıdır. Böylece kur saldırılarına karşı dayanıklı bir ekonomi hedefleniyor. BU TERÖRLE MÜCADELE KADAR savunma sanayiinin güçlenmesi kadar önemli bir amaçtır" diyordu.

SONUÇ: Kılıçdaroğlu-Akşener ve yavrularının gözünü kan bürüdüğü için bu maddenin ruhunu anlamadılar. MGK'nın bu kararı, EKONOMİK MODEL BİR DEVLET KARARIDIR diyordu. "EKONOMİK GÜVENLİK, ULUSAL GÜVENLİKTIR" diye devlet kararını açıklıyordu.

Bu maddenin ruhunu TUSİAD da anlamamazlıktan geldı. Başkan Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'nan inanarak haddini aşan bir saldırıda bulundular. Sonra DUVARA ÇARPTILAR. Yusuf Ziya Paşa tarafından söylenmiş, derin anlamlı bir atasözü var. "Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Yani nasihat ile uslanmayanın azarlanması gerektiğini azarın ve şiddetin kötü yoldan saptıracağını ve iyi yola döndüreceğini ifade eder. Nasihat ile yola gelmeyenin hakkının dayak olduğu anlamına gelmektedir.

ANLAŞILDI MI KLIÇDAROĞLU VE AKŞENER?