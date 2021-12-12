Türkiye-ABD-Rusya

Doğu Avrupa-Ukrayna-Karadeniz'de ABD ile Rusya'nın, Afrika'da ise ABD ile Çin'in SAVAŞ OYUNLARI tam hızıyla sürüyor. Üç küresel gücün, Yeni Dünya Düzeni kurgulamaya çalıştığı coğrafyada çok önemli bir Bölgesel Güç Türkiye'nin bire bir ilişkileri ve gerçekleştirmekte olduğu jeopolitik hamlelerinin etkisi ve yönü açısından hayati gelişmelere de konu oluyor. Biden ve Putin, Ukrayna krizini ve olası bir Rusya askeri harekâtını iki tarafın heyetleri arasında müzakerelere bıraktı. Yani, "Savaş beklentisi" ihtimal dışı oldu. Biden, "Rusya'nın Ukrayna işgaline ABD'nin tek taraflı karşı koyacağı fikri şu anda olası değil. Diğer NATO müttefiklerimiz Ukrayna'ya askeri destek vermemiz gerektiğine hükmederse o zaman bakarız" dedi. Putin'de, Biden'la konuşması hakkında, "Rusya'nın endişelerinin meşruiyetini tanımak anlamına gelen önemli bir ilk adım" açıklaması yaptı. Bunlar olurken, Türkıye'nin pozisyonu nedir?

Ukrayna ve Rusya ile yakın ilişkilerimiz var. Üyesi olduğumuz NATO'nun Doğu Avrupa genişlemesinden direkt olarak Türkiye etkileniyor. Karadeniz'de NATO'nun manevralarının rüzgarları ülkemize doğru esiyor. Bu bakımdan ülkemizin durumu ve rolü çok hassas dengeleri ifade ediyor. Nitekim, Cumhurbaşkanımız Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olarak devreye girdi. Başkan Erdoğan, Putin'le konuştu. Bu bölge için çok ama çok önemli bir adım. Gelelim Afrika'ya…

ABD istihbaratı (NSA/CIA), Çin'in Bata şehrinde askeri bir liman inşa etmek için Ekvator Ginesi ile görüşmeler yaptığını iddia etti. ABD Afrika Komutanlığı komutanı General Stephen Townsend, Çin'den gelen en önemli tehdidin Afrika'nın Atlantik kıyısındaki askeri açıdan yararlı bir deniz tesisi olacağını söyledi. Biden, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer başkanlığındaki ekibi Ekvator Ginesi'ne gönderdi. Pentagon'da, Atlantik sularında yapılacak Çin askeri üssü olasılığını bir kabus senaryosu olarak tartışıyor. Afrika'ya bakınca başka bir detay görüyoruz. O da TÜRKİYE. ABD ve Çin'in, Başkan Erdoğan'ın Afrika açılımını çok yakından takıp ettikleri biliniyor. Erdoğan'ın, Afrika'nın Sahra Altı ülkelerine büyük önem verdiği biliniyor. Ekvator Ginesi'nde iki Küresel Güç ABD ile ÇİN'in derin mücadelesini de Başkan Erdoğan çok yakından takıp ediyor. Türkiye'nin Afrika'daki Büyükelçilik sayısı 42'ye yükseldi. Ekvator Ginesi Büyükelçiliğimiz de geçen yıl açıldı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Malabo seferleri başlatıldı. Türkiye Afrika, Asya ve Avrupa'da çok önemli adımlar atarken elbette başta ABD olmak üzere derin güçlerin de hedefi oldu. Bugün Türkiye'de yaşanan sorunların temel kaynağı, Erdoğan'ın tam bağımsız Türkiye hayali. Ancak Aziz Millet bu gerçeği görüyor ve ona göre konumlanıyor. Daha önce defalarca olduğu gibi yine BÜYÜK TÜRKİYE kazanacak. Bu resim şunu anlatıyor. Avrasya'nın 'Kalpgahı'ndaki Türkiye ile işbirliği yapmadan küresel güçlerin yakın coğrafyamızda hiçbir oyunu tutmaz. Oyunları bozuyorduk. Artık oyun kurma aşamasına geldik.