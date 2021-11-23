Dış politik hamleler

BAŞKAN Erdoğan, bir küresel lider. Dünyaya 360 derece bakıyor ve hamleleri kıtaları etkileyecek rüzgarlar estiriyor. Dünyanın geleceğini etkileyecek dokunuşlarda bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın Son 5 aylık temasları dış politika açısından baş döndürücü. Başkan Erdoğan, Brüksel'den Londra'ya, Soçi'den Bakü'ye. Afrika'dan Balkanlara, Pakistan'dan italya-Roma'ya uzanan kritik görüşmeler dizisine imza attı.

ABD Başkanı Biden'le 2 kez, Rusya lideri Putin'le 2 kez, Azerbaycan lideri Aliyev ile 3 defa Bakü'de, 2 defa İstanbul'da, Libya yönetim başkanlarıyla 4 defa buluştu. Dış politika adımlarında TÜRKİYE'NİN GRAND PROJESİ özellikli. TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 21. YÜZYILIN ÜÇÜNCÜ EKSENİ olarak dünyaya ilan edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'ın, Türkiyeİspanya hattını canlandırmaya yönelik jeopolitik son hamlesi Avrupa'da bazı sarsıntılara yol açtı. Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in yaptığı sıcak ve samimi görüşme, ekonomik ve savunma anlaşmaları, Avrupa Birliği'nde, özellikle Fransa ve Yunanistan'da deprem etkisi yarattı.

İspanya ile SİHA, uçak gemisi gibi ortak adımlar dengeleri değiştirecek. Bilindiği gibi İspanya, Doğu Akdeniz'de gaz arama faaliyetleriyle ilgili gerilimlerin en başından beri Yunanistan'ın TÜRKİYE'ye karşı AB yaptırımları talebine karşı çıkıyor. Dahası İspanya, Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki artan kıpırtısını olumlu olarak görmüyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın bu son kritik İspanya hamlesi, Türkiye'nin gücünü bir kez daha göstermesini sağladı. İspanya da Türkiye ile kuracağı iyi ilişkilerle Avrupa'daki etkinliğini arttıracak. İki ülke de KAZAN-KAZAN stratejisini geliştirdi.

SONUÇ: Büyük lider büyük hamle yapar. Erdoğan da gerekeni yapıyor ve o nedenle Türkiye karşıtları, içerdeki işbirlikçileriyle Erdoğan'a karşı birleşiyor.

Çünkü onlar eski Türkiye istiyor. Hiçbir masada olmayan, sessiz kalan ve piyon görevini gören bir Türkiye hayalleri var.

Aziz Milletimiz bunun farkında.