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  • 21 Kasım 2021, Pazar

Navtex derinliği

BAŞKAN Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Doğu Akdeniz'de, Ege'de Karadeniz'de kararlı duruşunu sürdürüyor. Mavi Vatan'ı ruhen ve bedenen kuşanmış Aziz Milletimizin hak ve menfaatlerini ne olursa olsun korumaya kararlı Türkiye, Yunanistan'a arka arkaya LOZAN TOKATLARI atmayı sürdürüyor. Türkiye'den Yunanistan'a Lozan vurgulu son NAVTEX, Semadirek ve Limni için oldu. Türkiye, yayımladığı yeni NAVTEX bildirisinde, Yunanistan'ın önceki gün yayımladığı Navtex ile Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünü ihlal ettiğini vurguladı.

Lozan'a vurgu yapan NAVTEX ne anlama geliyor? Türkiye'nin Lozan'a atıf yapılan NAVTEX'lerinin anlam ve önemi çok büyük.

TARIH 30 NİSAN 2020: Ege'deki Yunan işgalini uluslararası platformlara taşımaya hazırlanan Türkiye, askeri olarak da Lozan kartını masaya sürdü. 'Gayri askeri statü'de bulunan İpsara, Sakız ve Sisam adaları etrafında askeri tatbikat yapmak isteyen Yunanistan, 30 Nisan ve 15 Mayıs'ta yayınlanan iki ayrı NAVTEX'le uyarıldı. İpsara Adası'nın, 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir. Uluslararası hukuk kuralları gereği gayri askeri statüdeki adanın askeri maksatlı kullanımı kabul edilemez. Sakız ve Sisam adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir" denildi. Türkiye'nin Lozan vurgulu bir bildirimi ilk kez yayınlaması önemli bir adımdı. Bu önemli bir manevraydı, Yunanistan'a ikaz mesajıydı. 1950'lerden beri silahlandırılan adalara artık kayıtsız kalınmayacaktı. Türkiye haklı olarak 'ne yapıyorsunuz, Lozan'a göre silahlı güç bulunduramazsınız' diyordu. Türkiye bu mesajı yayınlıyor, kendi NAVTEX'i ile bölgeye savaş gemilerini gönderiyor. Burada atış tatbikatları gerçekleştiriyor ve 'sıkıysa gel çıkar beni' diyor. Türkiye, Ege'de yaşanan sorunları uygun uluslararası ortamlarda gündeme getiriyor. Nihayetinde, Türkiye tarafından askeri tedbirlere başvurulmasını hukuken haklı kılacak, Yunan ihlallerini sonlandıracak hedefe doğru adım adım geliniyor. Ege adaları ihlalleri, Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliğini de ortadan kaldırmıştır ve Türkiye tarafından askeri tedbirlere başvurulmasını da hukuken haklı kılacak çok önemli bir hukuki gerekçedir. Türkiye'nin bu adaların silahlanmasını SAĞLAMA HAKKI DOĞMUŞ BULUNUYOR.

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