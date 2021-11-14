Derin ABD'den yeni taktik

BAŞKAN Erdoğan'ı devirme SENARYOsunu, Derin ABD yazıyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oynuyor.

Derin ABD'den Kılıçdaroğlu'na yeni taktik olarak, "CHP, Muhafazakar seçmenlerle helalleşsin' suflesi verildi. Geçen haftalarda Derin ABD'den Kılıçdaroğlu'na taktik: 'HDP' suflesi olmuştu.

ABD Biden'ın Neocon stratejistleri, '2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi' bağlamındaki HDP SUFLESİ verince, Kılıçdaroğlu dilinin altındaki baklayı çıkarmış, "Kürt Sorunu" tanımlaması altında, HDP ile sürdürdüğü perde arkası ilişkiyi açığa çıkarmış ve TBMM'de Irak- Suriye'deki Türk askerini desyekleyen tezkereye HDP ile parelel HAYIR demişti.

Bu hafta Derin ABD'den gelen "Muhafazakar" suflesi üzerine Kılıçdaroğlu, derhal evinin mutfağından attığı tiwitle harekete geçti. Artık NET ve AÇIK ortaya çıktı ki Klıçdaroğlu, ABD Başkanı Biden'dan gözünü ayırmıyor.

ABD desteği ile iktidar olma rüyası görüyor.

Bilindiği gibi, seçilmeden önce "Türkiye'de muhalefeti açıkça desteklemeliyiz" diyen Joe Biden'ı, Türkiye'den ilk tebrik eden ve Biden'a "Türkiye'deki demokrasi hareketlerini destekle" çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından Twitter'dan paylaştığı videosunda "Muhafazakar" seçmenle helalleşme çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Geçmişte partimizin hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım. Benim liderliğini yaptığım partinin geçmişte yarattığı yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı.

Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme yolcuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım" dedi.

Önce GÜNAYDIN Kılıçdaroğlu. Derin ABD'den bu yolda sufle gelmeseydi, 'bagajı çok ağır, demokrasi sicili bozuk' CHP zihniyetinin, muhafazakar seçmenlerle helalleleşmesi aklına gelmeyecekti.

Aylardır, Derin ABD-Avrupa mahfillerinin kaleminden çıkan söylem ve eylemlerle neden yürüyordun?

Bir taraftan güncel ve çözülmesi mümkün olan, hatta çözüm yoluna konulan problemleri manipüle etmeyi, zihinleri karıştırmayı neden sürdürüyordun?

CHP-HDP flörtünü perde gerisinde organize ederken İyi Parti ve Saadet'in, CHP'den kaçmaması için neden yoğun çaba sarf ediyordun?

Diğer taraftan, bürokrasiyi tehdit ediyor, yabancı büyükelçilere yüzün kızarmadan şikayet mektupları yazıyor, Türkiye'ye yabancı sermaye gelmesin diye nutuklar atıyor, KANAL İSTANBUL yatırımı için sıraya girmiş yatırımcıları, korkutmanın peşinde geziyor.

Sorularımız olacak.

CHP zihniyetinin TÜRKÇE EZAN, DEPO HALİNE GETİRİLEN CAMİLER rezaletlerini unutturmanız mümkün olacak mı?

Adnan Menderes-Demokrat Parti 1946 seçimlerini kazanmasına rağmen, CHP-İsmet İnönü yönetimi, Demokrasi tarihimizin bir kara lekesine imza attılar.

İktidarı vermediler. 1950'de Aziz Milletimiz TEK PARTİ İSMET PAŞA YÖNETİMİNİ devirdi. Adnan Menderes'i söke söke iktidara taşıdı. CHP bu olayı içine sindiremedi.

Siyasi bir operasyon yaparak, "sokağı" harekete geçirerek, darbe zemini olusturdular.

1960 Darbesı lekesıyle, rahmetli Menderes'in asılmasına giden yollar döşendi.

1946'lardan başlayarak CHP zihniyetinin kan kusturduğu rahmetli Menderes'le helalleşeebılecek misiniz?

CHP'nin tek parti diktatörlük süreci (1939-1950) yaptığı zulümleri unutturma şansınız olacak mı?

Askeri cuntanın idam etmesine yol açan 27 Mayıs darbesjnjn arka planında bulunuşunuzu, diğer darbelere odun taşımanızı nasıl unutturacaksınız?

Bagajlarında TÜRKÇE EZAN, halkın değerlerine karşı çıkış bir kara leke olarak yazılı duruyor.Günümüzde de, FETÖ'ye sahip çıkmalar.

Milli ve yerli duruşlara karşı çıkışlar. Yabancı ülkelere şikayet etmeler. Hasmane karar alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları karşısında selam duruşlar, Batı suflelerinin arkasına tıpış tıpış takılmalar sürerken, muhafazakar seçmenlerimiz sizinle helalleşebilir mi? Başka sorumuz yok…

SONUÇ: Belli ki Derin Amerika ve Avrupa mahfilleri, gizlice yaptıkları anketlerde, CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanma şansını hala bulamadığını gördü. Göz boyayan,samimi olmayan yeni taktiklerle, muhafazakar seçmene yönelmenizi istedi.

Unutmayın Aziz Türk Milleti ne yapacağının gayet farkında.