CHP- HDP evliliği

DERİN Amerika-Avrupa, CHP ile HDP (PKK) evliliğini 10 yıl içinde ilmek ilmek örerek gerçekleştirdi.

2011-2021 arasında gerçekleşen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile Derin ABD-Avrupa'nın aparatı bölücü terör PKK'nın siyasi kolu HDP arasındaki evlilik hikayesi manidar aşamalardan geçti.

Başkan Erdoğan'ı devirmek üzere kurgulanan planla, CHP ile HDP (PKK) arasındaki flört, nişanlanma ve nikahlarının kıyılması 4 aşamadan oluşuyor.

BİRİNCİ AŞAMA: CHP-HDP FLÖRTÜ BAŞLADI

1999 yılında CHP'li Bülent Ecevit'in Başbakanlığı sırasında FETÖ, Derin Amerika tarafından Pensilvanya'ya götürüldü. 1999 yılında Kemal Kılıçdaroğlu İş Bankası Yönetim Kurulu'nun CHP'li üyesiydi.

2010'da Derin ABD'nin aparatı FETÖ kasetiyle Deniz Baykal devrildi.

Yerine Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı yapıldı. Derin ABD-Avrupa, Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki flörtü organize ediyordu.



İKİNCİ AŞAMA: 2015 SEÇİMLERİ

2015 seçimlerine giderken nişanlanma aşamasına geçildi.

Seçimlerde AK Parti tek başına iktidara gelemedi. Kılıçdaroğlu yanına Selahattin Demirtaş'ı (HDP) alarak koalisyon hükümeti kurmak üzere harekete geçirildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, oynanan oyunu çok iyi okudu.

HDP'li bir hükümet kurulmasını kilitlemek için, YENİ SEÇİM İSTEDİ.

Ne tesadüf o günlerde Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile koalisyon hükümeti kurmak için görüşmeleri hızlandırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Derin ABD ile kurulan tezgahı paçavraya çevirerek, Türkiye'yi Kasım 2015'te yeniden seçime götürdü. AK Parti tek başına iktidar oldu. Ahmet Davutoğlu tasfiye edildi. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber Başkan Erdoğan'ı devirme cephesine katılmış bulunuyor.

2019 YILINDA: NİŞAN TAZELEME

2018 seçimlerinde CHP ile HDP aynı cephede, Başkan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmemek için ortaklıklarını sürdürdüler. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve HDP'nin çok sevdiği Prof. İbrahim Kaboğlu, CHP'nin yönetim iplerini aldılar. Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni rotalar çizdiler.

2019 yılında yapılan Yerel Yönetimler (Belediye) seçimlerinde, CHP-HDP nişanı tazelendi. Aşkları daha ileri gitti. HDP (PKK) sayesinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere önemli büyükşehir belediye başkanlıklarını kazandılar.



ÜÇÜNCÜ AŞAMA: GİZLİ ANAYASA

2020 yılında, CHP'li anayasa hocasıİstanbul milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu başkanlığında CHP-HDP-İP gizli bir anayasa taslağı hazırladılar. Bu gelişme, CHP-HDP (PKK) evliliğine giden çok önemli bir dönemeçtir.

VE DÖRDÜNCÜ AŞAMA:CHP-HDP NİKAHI KIYILDI

CHP'nin kahraman Türk askerinin arkasındaki en büyük desteklerden biri olan TBMM TEZKERESİNE, HAYIR dedi. Bu gelişme öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu bir taraftan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkarılmasını istiyordu, diğer taraftan HDP'yi meşrulaştıracak hamleler yapıyordu.

Ayrıca, hapisteki FETÖ'cüleri kurtarmaya yönelik konuşmalar yapıyordu.

Bu yoldaki konuşmaları ile kendisini kasetle Genel Başkanlığa getiren FETÖ'ye borcunu ödeyeceğini gösteriyordu.

SONUÇ: Derin Amerika-Avrupa sufleleriyle, CHP-HDP (PKK) nikahı kıyıldı. Kılıçdaroğlu tezkereye hayır diyerek gelecekte çok konuşulacak 'Milli Güvenlik' sorunu olduğunu gözler önüne seriyordu. Kılıçdaroğlu, Türk askerine sınır dışında PKK'yı mezara gömecek tezkereye HAYIR diyerek birçok mahfili sevindirmiştir. Derin Amerika, Avrupa, Israil, FETÖ, PKK, PYD, Suriye rejimi, Esad, Selahattin Demirtaş, CHP'nin bu tavrından çok memnun olmuştur.