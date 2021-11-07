Erdoğan farkı

TÜRKİYE dev projelerden birine daha kavuştu. BAŞKAN ERDOĞAN, DİCLE'NİN KOLYESİNİ TAKTI.

Mardin ve Şırnak sınırları içerisinde Dicle Nehri üzerinde Mardin'in Dargeçit İlçesi'nin 15 kilometre doğusunda yer alan Ilısu Barajı'nı Başkan Erdoğan açtı.

Bir BÜYÜK TÜRKİYE hikayesidir ILISU BARAJI (HES). Temel atma töreninde ben de vardım. PKK'YA MEZAR OLACAK BARAJ sularıyla oluşacak büyük gölü önlemek, Dicle'nin kolyesini engellemek için Türkiye düşmanı dış odaklar ve onların uzantısı içerdeki gözünü kan bürümüş mahfiller çok uğraştı.

Ancak büyük lider Erdoğan'ı durduramadılar. Uzun yıllar masada bekleyen buyük projeyi ILISU FATİHİ TAYYİP ERDOĞAN gerçekleştirdi.

Büyük Türk Milleti, eski çağların, uygarlıkların miras bıraktığı eserleri tek tek taşıdı yeni ebedi yerlerine. 550 yıllık ZEYNEL BEY TÜRBESİ, yeni yerleşim yerindeki kültür parkına çoktan taşınırken, tek bir yabancı TV-Gazete orada yoktu. El Rızk Camisi, Zeynel Bey Türbesi, hamamı, Kasr-ı Rabia'yı omuzlarımızda taşıdık.

Görmediler, göstermediler.

Derin Amerika-Avrupa'nın aparatı bölücü terör örgütü PKK'nın geçiş noktasıydı Ilısu baraj gölü havzası.

Derin Amerika-Avrupa karanlık odakları, yıllarca, Hasankeyf'te toprak altında da kalacak diyerek tarihi eserleri bahane edip büyük projeyı engelledıler. Ardı ardına tezgahlar kurdular.

1996 yılında Türkiye, finansmanı sağlanmak için proje yap-işlet-devret modeliyle ihaleye sunuldu. Ancak hiçbir yabancı şirket ihaleye katılmadı.

Maalesef, emperyalist zihniyetin attığı prangalardan kurtulamayan yerli şirketler de çekingenlik gösterdi. 1997'de Derin Amerıka-Avrupa'nın sonradan anlaşılan bır tezgahı kuruldu. İngiltere-Avusturyaİsviçre ve İtalya'dan oluşan konsorsiyum proje ile ilgilenmiş göründü.

Bir süre sonra bir anda ortaklık dağıldı. 2004'de Avusturya, İsviçre, Almanya ve Türkiye şirketlerinden yeni bir konsorsiyum kuruldu. Bu girişime karşın da karanlık Batı vakıflarının (Rockfeller,Soros, Ebert-Nauman) gözünün içine bakan çevreci bazı sivil toplum kuruluşları proje aleyhinde yoğun kampanya başlattı.

İmzalarla konsorsiyumda yer alan ülkelerin hükümet başkanlarına, Avrupa parlamentosuna ve Avrupa komisyonuna projenin durdurulması için başvurular yapıldı; Avrupa basınında çok sayıda yazılar yayınlattılar.

Mesele PKK'ya vurulacak darbeyi engellemekti. Gizli ajandalarında, Fırat-Dicle'yi, Ortadoğu su kaynaklarını uluslararası bir konu haline getirmek vardı. Kirli ittifaklar, daha önce de Atatürk, Karakaya ve Silvan barajlarını engellemek için çabaladı.

ILISU, PKK'yı koruyanlara tarihi bir tokattır. İşte bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere "Kanal İstanbul'u yaptırmayın" çağrısını dikkatle incelemek gerekir.

SONUÇ: BÜYÜK TÜRKİYE yolundaki yürüyüşümüzü kimse durduramaz. 2023-2053 stratejileri ile Türk devletlerini birleştirme ve İslam dünyasını bir araya getirmeye kararlı BAŞKAN ERDOĞAN BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE, daha çok düşmanların planlarını bozacak.

Milliyetçi geçinip de şehit ailesine ağır hakarette bulunan partiler, Türkiye'nin iyiliğine hiçbir adım atmaz. Aziz millet, şehit ailelerine küfür edenleri asla unutmayacak. Zamanı geldiğinde de tokadı atacak.