İki yüzlü Amerika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile 1 saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada üzerinde önemle durmamızı gerektiren bir ifade var: "Türkiye'nin S-400 savunma sistemine sahip olmasına ilişkin ABD'nin endişeleri aktarıldı." Bu noktada Amerika'nın iki yüzünü masaya yatırmakta büyük fayda var. Türkiye gibi Hindistan da Rus malı S-400 sistemini almak üzere... Biden'ın Amerikası, Türkiye'ye haksız, hadsiz, küstahça ambargolar uygularken Hindistan'a bir başka yüzüyle bakıyor. Türkiye düşmanlığı yapan Amerikan Kongresi, Hindistan konusunda "S-400 yüzünden Hindistan'a yaptırım uygulamak ABD'nin çıkarlarına aykırı" tezgahlarına geçmiş durumda. Derin Amerika'nın gerekçesi olarak "Çin ile rekabet eden ABD'nin Hindistan'ı yanında tutması gerekliliği" gösteriliyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Yeni Delhi'de Hindistan Dışişleri Bakanı Harsh Shringla ile görüştü. Görüşmeden sonra ABD KONGRESİ'nin lafı bile edilmeden yaptırımlara ilişkin kararın Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken tarafından verileceğini söyledi. Yani Türkiye'ye S-400 yaptırımında etkin olan Senato kararı, Hindistan söz konusu olduğunda görmezden gelecekler. Şu iki yüzlülüğe bakar mısınız? ABD, Çin ile rekabetten dolayı Hindistan'ın S-400'lerini görmezden geliyor, ama başta Rusya olmak üzere NATO'nun en büyük savunucusu Türkiye'yi F-35 programından çıkartıyor. ABD, Çin'e karşı NATO'nun daha fazla sorumluluk almasını istiyor ama NATO üyesi Türkiye'ye ne hava savunma sistemi Patriot'un satışına onay veriyor ne de parasını ödediğimiz 5. nesil F-35 uçaklarını teslim ediyor. 1 milyar 400 milyon dolarımıza çökmenin peşinde.

SONUÇ: BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ KİMSE DURDURAMAZ. TEK DİŞİ KALMIŞ EMPERYALİST

BATI'YA, ÇANAKKALE'Yİ, KOCATEPE'Yİ, KIBRIS HAREKATI'NI, FIRAT KALKANLARINI, MAVİ VATANLARI, IRAK PENÇELERİNİ VE KARABAĞ İŞGALİNİ SONA ERDİREN AZERBAYCAN-TÜRKİYE BERABERLİĞİNİ TEKRAR HATIRLATIRIZ.