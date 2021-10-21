Türk pençesi

KIBRIS, Azerbaycan, Irak ve Suriye sahalarında görev yapmış, özel kuvvetlerimizin efsane albayı, STRATEJİK Düşünce Enstitüsü Koordinatörü Mithat Işık, Irak'ta devam eden TÜRK PENÇESİ OPERASYONLARINI VE METİNA DAĞI'nın bilinmeyenlerini TAKVİM'e anlattı.

Türk Pençe operasyonlarını hem zamanlama hem de icra bakımından Türk Ordusu'nun, 'mükemmel bir harekatı' olarak değerlendiren Mithat Işık, "Bugün Kuzey Irak'tan PKK saldırıları olmuyorsa, PKK sürüleri gizlice Türk sınırlarına yaklaşamıyorsa, bunu Türk pençelerine borçluyuz" dedi. Operasyonları icra eden birliklerimiz Sidekan-Hakurk-Sinat-Haftanin-Metina Dağı- Bamarni gibi kritik bölgelerde kalıcı üsler teşkil etti. Işık, "PKK barınma üsleri imha edildi. Bölgede barınamaz hale geldi. İmha olmayan teröristler de bölgeyi terk ederek Kandil Dağı ve Suriye sınırına yakın Sincar bölgesine kaçtı. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri uçakları ve SİHA'ları da bu bölgeleri sık sık havadan vuruyor, PKK terör örgütünün milerine hapsoldu" ifadelerini kullandı.

Gerçekten de atılan adımlar çok önemli.

Albay Işık, "Bölgede bulunan 300 kasaba, köy ve mezrada yaşayan Irak vatandaşlarının güvenliği de sağlandı. Bu bölgelerde halk tarlalarına, bağ ve bahran arasındaki yolları da güven altına aldı. Zap suyunun doğusunda Sidekan-Hakur ile ZAP'ın batısında, ZAP bölgesi-Link Dağı, Metina Bölgesi, Sinat-Haftanin Bölgesi-Gara Dağı Bamarni- Banka-Batmfa Yolu- Suli-Şiladiza-Amediya- Dulltok yolunun kontrol altına alınması sağlandı" dedi. Albay Mithat Işık, Metina Dağı'nın ordumuzca kontrol alınmasının önemini ise şöyle açıkladı: Bu dağ, ZAP'ın batısını tamamen kontrol eden kritik bir dağ bloğudur. Gara Dağı'nın kontrol altına alınmasını sağlar. Derola boğazını kontrol eder. Diyana-Suli-Şiladiza-Amedya-Duhok yolunu güneyden, Kanimasi-Begova-Batufa- Zaho-Habur yolunu kuzeyden kontrol eder.

Metina Dağı aynı zamanda Çukurca-Üzümlü- Amedya arasındaki bağlantıyı sağlayan yolun güvenliğini sağlar. Metina'nın daha birçok stratejik önemi vardır.

SONUÇ: Irak sınırımızın ve Türkiye'nin güvenliği için Irak'ın kuzeyinde bulunmamız çok önemlidir. IKBY bu bölgeyi kontrol eder hiçbir terör örgütünün barınmasını engellerse, bölgeden çekiliriz.