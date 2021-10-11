CHP'nin zulüm damarı

TÜGVA'NIN (Türkiye Gençlik Vakfı ) Adalar'da bulunan temsilcilik binasına çökmeye kalkışması, CHP'nin ZULÜM DAMARLARININ kabardığını net ve açık gösteriyor.

Adalar Kaymakamlığı'nın CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığına gönderdiği resmi yazıda kira sözleşmesinin mevcut olduğunun altı çizilerek işgal durumunun ve tahliyenin söz konusu olmayacağını bildirmesine karşın, CHP aynen İspanya boğa yarışlarında görüleceği gibi, kırmızıya saldırıyor.

1946'lardan başlayarak rahmetli Adnan Menderes'e kan kusturan CHP'nin eski defterlerini okuyoruz. Yıllardan beri takip ettiğimiz için CHP'NİN CİĞERİNİ BİLİYORUZ.

Son olarak İstanbul'da TÜGVA'ya insafsızca saldıran CHP'yi gördükçe, NATO KAFA NATO MERMER demekten kendimi alamıyorum. Bir başka deyişle ESKİ TAS, ESKİ HAMAM...

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP sayesinde belediye başkanlıklarını yönetmeye başladıklarından beri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polit bürosu, öyle pervasız davranıyorlar ki, nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Adana'dan CHP GERÇEĞİNİ yine Aziz Milletimize anlattı: "CHP takoz siyasetinin kurumsallaşmış halidir.

Milletin felaketinde medet uman bir anlayışın ülkemize yapabileceği hiçbir katkı yoktur. Allah milletimizi CHP zihniyetinin eline düşürmesin".

CHP'de "tek parti" genetiği harekete geçmiş görünüyor. Dün ne iseler bugün de aynılar, yarınlarda da değişmeyecekleri meydanda.

İSMET PAŞA GENETİĞİ

CHP zihniyeti 1946'lardan itibaren rahmetli Adnan Menderes'e kan kusturmaya başlamalarından bu yana her daim canlı.

Menderes-Demokrat Parti 1946 seçimlerini kazanmasına rağmen, CHP-İsmet Paşa yönetimi, demokrasi tarihimizin bir kara lekesine imza attılar.

İktidarı vermediler. 1950'de Aziz Milletimiz TEK PARTİ İSMET PAŞA YÖNETİMİNİ devirdi.

Adnan Menderes'i söke söke iktidara taşıdı. CHP bu olayı içine sindiremedi. "Sokağı" harekete geçirdi, darbe zemini oluşturdular.

1960 Darbesi lekesiyle, rahmetli Menderes'in idamına giden yolları döşediler...

O günlerden bu yana CHP zihniyeti, hep sokağı ateşleyerek, "kutuplaşmayı" bilinçli bir biçimde körükleyen siyaset yapmayı tercih etti. "Üniversite öğrencileri kıyma makinelerinden geçiriliyor" yalanıyla kontrollü kaosu tetikledi... CHP'li aktörleri değişse de rolleri değişmiyor. CHP ciğeri aynı.

Taksim Gezi kalkışmasında, bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı rolü oynuyorlar.

Rahmetlı Adnan Menderes'e, Turgut Özal'a, Necmettın Erbakan'a kan kusturmaya soyunmuş CHP zihniyeti, bugün de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bildik oyunlarla, tezgahlarla saldırıyor.

CHP'NİN BAGAJI AĞIR, DEMOKRASİ SİCİLİ BOZUK! CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Polit Bürosu'nun içine baktıkça, milli davalara karşı duruşlarını gördükçe, emperyalistlerin peşine katılmasını izledikçe, gerçekten Türkiye'nin YERLİ VE MİLLİ MUHALEFET PARTİSİ'ne ihtiyacı olduğunu net ve açık görüyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde, tacizler, tecavüzler diz boyu sürüyor... Geçen yıl, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile gizli anayasa hazırlıkları ortaya çıkmıştı. Ardından HDP'nin eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ı, milletin gözünün içine baka cezaevinden kurtarmaya kalktılar.

SİCİLİ BOZUK!

Türk siyaseti uzun yıllardan beri, neredeyse Türkiye'nin demokrasiye geçişinden bu yana CHP olgusunu tartışıyor. Bu tartışmanın temelini ise CHP'nin demokratik bir düzende neden iktidar olamadığı sorusu oluşturuyor.

Bagajlarında TÜRKÇE EZAN, halkın değerlerine karşı çıkış bir kara leke olarak yazılı duruyor. Günümüzde de FETÖ'ye sahip çıkmalar.

Milli ve yerli duruşlara karşı durmalar... Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet etmeler.... Hasmane karar alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne selam duruşlar... Batı suflelerinin arkasına tıpış tıpış takılmalar....

70 yıldır, neden iktidar olamadılar. Çünkü Aziz Millet, CHP Zihniyetini yaşadı... Biliyor!

SONUÇ: CHP-Kemal Kılıçdaroğlu dostlarıyla iktidara gelecekmiş...

Velev ki, "CHP-İP-HDP-SP-Deva-Gelecek" ittifakı iktidar olursa, kavgasız, gürültüsüz, birbirlerinin boynuna sarılmadan Türkiye'yi idare edebilirler mi sizce?

Emperyalistlerin kuklaları PKK/FETÖ ile mücadele edebilirler mi? Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de BEKA HATTINA SAHİP ÇIKABİLİRLER Mİ?..

NATO'DAN, IMF'den gözlerini ayırabilirler mi?

Başka sorumuz yok...