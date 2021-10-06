CHP-HDP nişanı

DAHA önce bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile CHP arasındaki flörtün yeni aşamaya geçtiğini, nişan olayının da an meselesi olduğunu belirtmiştim. Derin Amerika, HDP (PKK) adına, katil sürüsü Kandil'in, bebek katili Öcalan'ın, PKK-YPG'nin ismini geçirmeden kurnazca bir deklarasyon hazırladı.

CHP omurgasında kurulan Millet İttifakı'na lojistik sağlayacak, gaz verecek ifadeler yazarken, CHPHDP- IP arasındaki nişanı da kıymışlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı" konusunda söz verdi ve "Yerel yönetimler özerk olsun, özel yasa çıkaralım bütün belediyelerin gelirleri olsun ve başkanlar hizmet etsin. CHP İktidarında Avrupa yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz" dedi. Bu Kandil'in en büyük isteğiydi. Öcalan da aynı şeyi söylüyordu. Öcalan'ın YEREL YÖNETİMLERE ÖZGÜRLÜK tezgahına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sıcak bakarken, kimlere hizmet ettiğinin farkında mı? Son HDP (PKK) deklarasyonu, CHP-HDP-İYİ PARTİ arasında yapılmış gizli anayasa planını da ifşa etti.

Gizli anayasa çalışmasında CHP milletvekili İbrahım Kanoğlu başkanlığında hazırlanmış, EŞİT YUTTTAŞLIK MADDESİ DE BURADA YERİNİ

ALMIŞTIR.

Son olarak terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, CHP'nin HDP'ye muhtaç olduğunu belirterek ittifakın devam etmesini istedi.

Kalkan, "Mesela HDP'nin bu çıkışı; bazı CHP'liler ters yorumlayabilir ama öyle değil, CHP'lilerin de önünü açtı. Güçlendirdi. İrade kazandırdı. Bu bakımdan HDP'ye muhtaçtırlar. HDP ile doğru ilişkiler geliştirerek ancak etkili olabilirler" dedi. Hala utanmadan HDP'nin siyasi bir parti olduğunu iddia edenler olabilir mi? CHP ve İP içinde maalesef bunlar var.

Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı kirli ortaklığın bozulmaması için terörist Duran Kalkan'a bile ses çıkarmayacak.

Bunu görmezden gelecek. Çünkü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi ürkütmek istemiyor. Maalesef Meral Akşener de sessiz kalacak. CHP ile HDP'nin nişan törenine takı alarak gitti belki de. HDP, PKK yani Kandil'den emir alır. Derin Amerika, Kandil'in partisi HDP'yi CHP-İP-Saadet'le buluşturdu. Bunu CHP ve İP içinde görmeyenler olsa da Aziz Milletimiz görüyor.

HDP, silahlı terör örgütü PKK-KCK'nın emir ve talimatları doğrultusunda faaliyet yürüten bir siyasi uzantıdır. Yaptıkları veya yapmadıkları bakımından halka değil terör örgütü PKK-KCK'ya hesap veren bir organıdır.

HDP, çatı kuruluşu KCK, 4 ülkeyi bölerek (Türkiye, Irak, Suriye, İran), koparacakları topraklar üzerinde Marksist bir uydu devletçik kurma hedefiyle kurulmuştur. Derin ABD'nin oyun planlarıyla, Irak bölünmüş, Suriye'yi bölme planları sürmektedir. Bölücü plan, YEREL YÖNETİMLERE ÖZGÜRLÜK tezgahı ile yürütülmektedir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa yerel yönetimler yasasını destekleyerek, bölücü planlara odun atmaktadır.