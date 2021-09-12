BUGÜN, 12 Eylül 1980 darbesi utancının 41'inci yılı... Büyük izler bırakan 12 Eylül Darbesi'nin anayasasının hala yürürlülükte olması üzüntü vericidir. Darbenin lideri Kenan Evren vefat etti kaldı eseri DARBE ANAYASASI. Çanakkale ruhu, İstiklal Savaşı -Dumlupınar Ruhu ve İSTİKBAL SAVAŞI RUHUYLA kaynaşmış aziz Türk Milleti, demokrat ruhu olan yeni bir anayasa istiyor. 2002 yılından önce darbeler sonucu ordunun içinden cuntacılık eğilimine sahip grupların çıkması, anayasalarla oluşturulan vesayet mekanizmalarını sürekli güçlendiriyordu.
Nitekim ilk kez 27 Nisan e-muhtırasının başarısız olmasının ardından sivil irade, kararlı ve sahici bir hesaplaşma sürecine girmiştir. Darbe artıklarının 15 Temmuz 2016'da FETÖ marifetiyle son bir kalkışması oldu. Aziz Millet ve Başkan Erdoğan tarafından paçavraya çevrildi.
15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasıyla, Başkan Erdoğan yönetiminde Türkiye sistemini yeniden yapılandırma süreci başlatıldı. 21'inci yüzyıla yönelik politikalarla, güvenlik ve sivil bürokrasi başta olmak üzere; ekonomi, eğitim, sivil toplum vb. birçok alanda da reformlar yapıldı yapılıyor. İşte tam da bu noktada devletin yeniden yapılandırılması zorunluluğu karşımıza çıkmaktadır.
Yapılandırmanın bazı unsurları yasa ile mümkün olsa da yeni bir sivil anayasa ihtiyacı bulunuyor. Darbe Ruhu'nu barındıran 1982 anayasasından acil olarak kurtulmamız gerekiyor.
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Yeni anayasa
BUGÜN, 12 Eylül 1980 darbesi utancının 41'inci yılı... Büyük izler bırakan 12 Eylül Darbesi'nin anayasasının hala yürürlülükte olması üzüntü vericidir. Darbenin lideri Kenan Evren vefat etti kaldı eseri DARBE ANAYASASI. Çanakkale ruhu, İstiklal Savaşı -Dumlupınar Ruhu ve İSTİKBAL SAVAŞI RUHUYLA kaynaşmış aziz Türk Milleti, demokrat ruhu olan yeni bir anayasa istiyor. 2002 yılından önce darbeler sonucu ordunun içinden cuntacılık eğilimine sahip grupların çıkması, anayasalarla oluşturulan vesayet mekanizmalarını sürekli güçlendiriyordu.
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