İÇİNDE bulunduğumuz Ağustos ayı Aziz milletimizin dünyanın kaderini değiştirdiği olaylara neşter attığı bir aydır. Tarih boyunca Ağustos ayında gerçekleşen zaferler, dünyayı çok etkilemış tarihi virajların alınmasını sağlamıştır. Tarih sayfalarında Ağustos, aziz milletimizin zaferleriyle, şanlı direnişleriyle doludur.
O destanları hatırlayalım...
26 Ağustos 1071:
Malazgirt Meydan Muharebesi. Büyük Selçuklu İmparatoru Alp Arslan Bizans İmparatoru Romen Diyojen ve ordusunu yenerek Anadolu'dan (Asya ) Avrupa'ya başlayan yürüyüşü başlatmıştı.
26-30 AĞUSTOS 1922 BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESi:
Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk Ordusu'nun Sakarya'da kazandığı zafer, İstiklal Savaşı'nın kesin bir Türk zaferi ile sonuçlanmasını sağlayan savaştır. Bağımsız Türkiye'ye giden yolu açmıştır.
24 AĞUSTOS 2016 İSTİKBAL SAVAŞI:
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyıp Erdoğan-Türkiye'nin başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı'yla BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ başladı. Derin Amerika'nın Kuzey Irak-Kuzey Surıye- Akdeniz arasında kurmayı planladığı PETROLPKK koridoru paçavraya çevrildi. Aparatları PKK terör örgütünün-PYD/ YPG uzantılarının uydu kantoncuklar kurmasına YÖNELİK HARİTALAR YIRTILDI. Harekat özellikle ilk aşamalarında Cerablus hattından başlayarak operasyonel hedeflerini hızla ele geçirmeye başladı. Bu bağlamda, Fırat Kalkanı 50. günü itibariyle bin 100 kilometrekare alanı, ardından da bugüne dek toplam 2 bin kilometrekarelik alanı terörist unsurlardan temizlemiş bulunuyor.
Azez-Mare doğusundaki bölgelerin ve terör örgütü DEAŞ'ın moral-motivasyonu için bir direnç merkezi olan Dabık'ın ele geçirilmesıyle el-Bab yolunun açıldı.
Bahse konu derinliğin kazanılması, DEAŞ'ın ve PKK'nın roket saldırılarının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyordu.
Terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantıları olan PYD/YPG unsurlarının ellerinde bulundurdukları bölgeleri batıda Afrin ile birleştirmelerini akamete uğratması açısından da kritik bir kazanım oldu.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine ilişkin etki alanını genişletmesi de önemli bir diplomatik manevra alanı oluşturdu.
SONUÇ: İşte Fırat Kalkanı, Derin ABD-AVRUPA- İSRAİL planlarına çok anlamlı bir tokat attı.
Suriye'deki gelişmeleri çok iyi okuyan Cumhurbaşkanımız Erdoğan-Türk Devlet Aklı, 24 AĞUSTOS 2016 günü başlattığı FIRAT KALKANI ile çelik yumruğunu vurdu.
İkinci SYKES-PICOT PAÇAVRAYA çevrildi.
Fırat Kalkanı başladığında bir gazeteci Suriye'ye doğru yürüyen Mehmetçik'e 'Nereye gidiyorsunuz" diye sormuştu. Mehmetçık de 'KIZIL ELMA'YA cevabını vermişti.
Nokta.
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Zaferlerimizin ayı Ağustos
İÇİNDE bulunduğumuz Ağustos ayı Aziz milletimizin dünyanın kaderini değiştirdiği olaylara neşter attığı bir aydır. Tarih boyunca Ağustos ayında gerçekleşen zaferler, dünyayı çok etkilemış tarihi virajların alınmasını sağlamıştır. Tarih sayfalarında Ağustos, aziz milletimizin zaferleriyle, şanlı direnişleriyle doludur.
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