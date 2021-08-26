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  • 26 Ağustos 2021, Perşembe

Kılıçdaroğlu’nun sınır hesabı!

R baktık Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin duvarına "Sınır namusumuzdur" diye bir afiş yazdırmış. "Sınırlarımız' polemiklere kurban edilmeyecek kadar önemlidir.
Ancak görülen tablo şudur: Kemal Kılıçdaroğlu, iç politik çıkarlar için sınırları da KAŞIMA işine soyunmuştur. Dünyanın karmakarışık olduğu günlerde aziz milletimizin birlik ve beraberliği titizlikle koruduğu bir süreçte, iç ve dış güvenliğimizi koruma hassasiyetimizi hep birlikte sergilemek durumunda iken Kılıçdaroğlu'nun kendi siyasi çıkarları için sınırlarımızı tartışmaya açması, yabancı istihbarat servislerinin yakmaya çalıştığı yangına körükle gitmektir. Pakistan'a, İran'a, Türkiye'ye yönelik Afganlı insanların bir bölümü kaçıyor. Bazı yabancı istihbarat servisi tezgahlarıyla da Türkiyemiz'e uzanan elleri görüyoruz. Bu yüzden Türkiye duvarlar yapıyor, elektronik gözetleme imkânları, havadan tarassut gibi pek çok fiziki ve teknik tedbirler getiriliyor. Böyle bir gerçek varken CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınırlarla ilgili algı operasyonlarına soyunması manidardır. Ülkemizi zaaf içinde, sınırlarımızı korunaksız gibi göstermekten Kılıçdaroğlu'na fayda çıkmaz! Başta Mehmetçik olmak üzere sınırlarımızda cansiperane görev ifa eden vatan evlatlarımızı incitmektedir.
SONUÇ: Türkiye'ye karşı hemen her yönden yönelen tehdit ve tehlikeler münasebetiyle milli bir duruş sergilemek yerine daima Türkiye'nin aleyhine olacak gündemlerin peşine takılma gayreti sarfeden Kemal Kılıçdaroğlu ve politik Bürosu'nu milli ve yerli olma yolunda evrilmelerini salık veririz. Atatürk'ün emperyalizme karşı diremiş ruhuna dönmelerini bekleriz. Çünkü MİLLİ OLMAK DA NAMUSUMUZDUR.

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Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ Kılıçdaroğlu’nun sınır hesabı!
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