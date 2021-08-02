Orman yangınlarının ardındaki manidarlıklar

SON iki yazımda, ülkemizi haince yakmaya, yıkmaya çalışanların en büyük amacını yazdım. Ciğerimizi yakan orman yangınlarının zamanlaması, seçildiği bölgeler ve hedefi açısından yabancı servislerın beşinci kol faaliyeti olduğunu, küresel çete'nin tetikçilerinin Türkiyemizi kuşatma harekatını hızlandırdığını özellikle vurguladım.

Bu yazımda da orman yangınlarının arka planına ışık tutmak için, yeni manider sembol-olaylara parmak basmak istiyorum. Orman yangınları ile bire bir ilişkisi olduğunu gösteren Yenı Manidar konular TESADÜF DEĞİL, BİR

GERÇEK:

28 TEMMUZ'A DİKKAT

1)Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz'da KIBRIS TÜRK DEVLETI'ne gidişin şifrelerini verdi. Derin Avrupa-ABD panikledi, BM Güvenlik Konseyi'nden Kıbrıs- Maraş kararları alelacele çıkarıldı.

Bir telaş içinde oldular.

28 Temmuz'da Kıbrıs'a bakan Akdeniz sahillerinde manidar orman yangınlarını çıkardılar.

2)2008 yılı 28 Temmuz'da AK PARTİ'NİN

KAPATILMASI DAVASININ

GÖRÜŞMELERİNİN

BİRİNCİSİ başlatılmıştı.

Derin Batı'nın sembollerle karşılık, mesaj verme özelliği biliniyor. Seçimle yıkamadıkları Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kurduğu, iktidarda olan AK PARTi'yi vesayetçi odaklar, eski Türkiye artıkları Batı'nın aparatları kapattırmak için Anayasa Mahkemesi'ni kullanmak istediler. Eğer AK Parti kapatılsa idi, Türk siyaseti Bugün Derin ABDAvrupa'nın emrinde istediği olurdu.

3)Derin ABD-Avrupa'nın bir sembolik mesajı daha:

28 Temmuz 1402. Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt, Ankara Savaşı'nı Timur ordusu karşısında kaybettı. Osmanlı Devleti parçalanıyordu. Allah'ın yardımı ve Aziz Milletimizin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesiyle, tarihi bir yıkımdan Osmanlı İmparatorluğu Viyana kapılarına kadar dayanan, dünyanın en büyük ülkesi oldu. 20'nci yüzyıla kadar dünya tarihinin kaderini belirledi.

4)28 Temmuz 2021 günü, Cumhurbaşkanmız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de "Yerli ve Milli" imkânlarla ulaştığı, 450 milyar metreküplük doğal gaz için simgesel yakış töreni yaparken, Derin ABDAvrupa tetikçileri aracığıyla son derece profesyonel Türkiye'nin ormanlarını yaktırdılar.

Karadeniz töreninde gaz verilen hayat ateşi ile aynı gün Manavgat'ta başlayan ve yurda yayılan kundaklama arasındaki ilişkiyi görmek hiç de zor değil.

SONUÇ

Aziz Milletimiz olayları görüyor, ardındaki oyunları, tezgahları biliyor. Buradan da size ekmek çıkmaz CHPKemal Kılıçdaroğlu ve peşlerine takılan vagonların sakinleri. GEÇTİ BOR'UN PAZARI ÇEKİN EŞEĞİNİZİ

WASHINGTON'A...