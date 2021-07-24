SİYASETİN arka odalarından önemli bir kulis var. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Alşener, OCAK-2022'ye kadar CUMHURBAŞKANI ADAYI
BELİRLEYEMEYECEKLER.
Bir yıldan beri, Kemal bey ve Meral hanım, 'erken seçim' diye "Aziz Millet'in kafasını karıştırıyorlar, ancak Cumhurbaşkanı adayını bulamadılar.
Birçok CHP'li adayın, yurt dışından gelen sufle ile belirleneceğini biliyor.
Son haberlere göre, Kılıçdaroğlu ve Akşener, bu sefer aday belirleme sürecini iki yeni sebepten dolayı, yeni yıla bırakacak.
1) Cumhur İttifakı'nın hazırladığı YENİ SEÇİM KANUN TASLAĞINI beklemek 2) HDP(PKK)nın Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılıp kapatılmayacağını beklemek (Muhtemelen sonuç, Kasım ayında belli olacak) CHP ve İP'nin arka odalarından sızan bilgilere göre Kılıçdaroğlu ve Akşener'i yeni seçim kanunu nedeniyle kabus görüyorlar. Bazı maddelerinin, oyun planlarını bozacağından, hayallerinin suya düşüreceğinden şimdiden tedirgin oldukları duyuluyor.
YENİ SEÇİM KANUNU taslağı üzerınde AK PARTİ VE MHP ayrı ayrı titiz çalışmalar yaptı. Ortak metin Ekim ayında yeni TBMM döneminde görüşülmeye başlanacak.
AK PARTİ VE MHP'nin hazırladıkları metınlerde, BARAJ, İTTİFAKLAR İÇİNDE DÜZENLEME, DARALTILMIŞ BÖLGE UYGULAMASI gibi hayati parametreler bulunuyor.
BARAJ: Yüzde 10'luk seçim barajı yüzde 5'e inecek.
İTTİFAKLAR İÇİNDE DE BARAJ UYGULAMASI önemli.
Çünkü her parti ülke barajı kadar oy almak zorunda. İttifak içine girmiş olsalar da partiler en az yüzde 5 oy almak zorunda. Alamayan parti, milletvekili çıkaramayacak.
Örneğın İP yüzde 10 alamamış bile olsa CHP'ye takılarak şu andaki kanuna göre, milletvekili çıkartmıştı) Son anketlere göre, Cumhur İttİfakı içinde AK PARTİ YÜZDE 42-44, MHP YÜZDE 11-13 OY alacağı görünüyor. İki parti de bu rakamlara göre milletvekili çıkaracak.
İkinci alternatif ise, ittifakta yer alan parti sayısına göre kademelı şekilde artış.Örneğin iki parti için baraj yüzde 10, üç parti için yüzde 12, dört parti için yüzde 14 olacak.
Bugün 600 milletvekili var. Bunun 50 veya 100'ü Türkiye milletvekilliği için ayrılabilir. Bu madde, daha çok yüzde 5 altında olduğunu düşünen partilere, ittifaka girmeye gerek olmadan milletvekili olma şansı getriyor. Doğal olarak CHP'nin trenine binmeye çalışanlar için riskli günler başlıyor. Çünkü yüzde 1 veya yüzde 1.5 ile Türkye'nin yönetilmesinde güç olma ihtimalleri kalmıyor. Aslında AK Parti'den kaçarak bir ses getirmeye çalışanların ne kadar zor duruda oldukları ortada. Onlar da bu durumun farkında. Kendileriyle hareket edenler bile onlar için, "AK Parti'den yüzde 20-30 koparacaklarına inanıyorlardı" diyor. Onlar CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'ın gölgesini kendi gölgeleri sanıyordu. Böyle olmadığını o iki kişi de gayet iyi biliyor. ERDOĞAN'Dan koptukları anda siyaseten sıfır olduklarını ilk seçimde öğrenecekler.
Ancak onların da Türkiye'nin yönetilmesinde bir planları yok. Onların tek hayalleri Erdoğan'ın başlattığı 'BÜYÜK TÜRKİYE' yürüyüşünü durdurmak. Ancak 'Aziz Millet' bunların ne olduğunu gayet iyi biliyor.
SONUÇ: Daraltılmış bölge ve seçim barajının düşürülmesi, Millet İttifakı'nın kabusu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykuları kaçıyor ve kaçmaya da devam edecek O da klasik yalan ve iftira kampanyalarına tekrar sarılacak.
YÜZDE 5, DARALTILMIŞ BÖLGE KABUSU, ABD BAŞKANI BİDEN'IN muhalefet treninde moralleri bir hayli bozdu. Bazıları bu ternden inebilir. Bu durum Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in aklından hiç çıkmıyor.
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CHP ve İP’nin uykuları kaçıyor
SİYASETİN arka odalarından önemli bir kulis var. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Alşener, OCAK-2022'ye kadar CUMHURBAŞKANI ADAYI
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