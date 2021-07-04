Yalan stratejisi

KEMAL Kılıçdaroğlu bir süredir 'yıkıcı muhalefet' stratejisi izliyor.

Bu muhalefetın dayandağı kolonlardan birisi. Bir internet sitesinin, "Katarlı öğrenciler sınavsız tıp kuyacak" yalanı servis edildi. Ne zaman? Sınavdan hemen önce. O haber sitesi sonra bunun yalan olduğunu kabul etti ve özür diledi. Kılıçdaroğlu ne yaptı? O yalanı sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun İsmet İnönü'nün rahmetli Adnan Menderes'i yıkmak için kullandığı taktikleri uyguladığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu, yalanlarla bir hedefe gitmeye çalışıyor.

Bu kadar çok yalan söyleyen bir CHP lideri odu mu acaba?

27 Mayıs öncesinde gençlerin öldürülüp, cesetlerin sabun haline getirildiği iddiası gündeme gelmişti.

CHP bir heyet kurmuş, Et Balık Kurumu'nda inceleme yapılmıştı.

Heyet, gençlerin cesetlerinin kıyma yapıldığı iddiasının doğru olmadığı ortaya çıkmasına karşın, İsmet Paşa bunun açıklanmasını istememiş, yalan haber gündemde tutularak, tahripkar taktiklere devam edilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun yalan haber stratejisine bır örnekte yakın zamandan verelim. Hatırlayalım.geçen aylarda CHP sempatizanı iletişimci Sedef Kabaş'ın, "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun.

İkinci kriter, çok basit bir yalan olsun.

Sonrasında da bu çok basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar edin. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını oturup seyredin" diye dersler vermişti.

Kılıçdaroğlu da bu yöntemi kullanıyor. Belli ki Sedef Kabaş, Kılıçdaroğlu'nun hocası hüviyetindeydi.

SÜFLÖRLER KİMLER?

Kılıçdaroğlu'nun yalan hocası bellı.

Peku süflörleri kim?

(Süflör: Sahnenin görünmeyen bir yerinden, sahnedeki oyunculara, rollerini unuttukları sözcükleri ya da söylenmesi gereken mesajları tümce fısıldayan elemana denir) Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa getirildiğinden bu yana kendisinin belirlediği yolda yürümüyor, konuşmuyor kendisine verilen suflelere göre hareket ediyor.

Hatırlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2013 yılı kasım ayı başında ABD'nın Ankara Büyükelçisi Ricciardone Washıngton'a götürmüş.Orada, CIA meşhur ajnları Graham Fukller, Henry Barkey, FETÖ'nün Amerika kolları, NEO-CON ABD'li patlamenterler ağırlamıştı.Kılıçdaroğlu dönünce, FETÖ'nün 17-25 aralık darbe girişimleri başlamıştı. Ardından,Selahattın Demırtaş'ın Kobani kalkışması. 2014 yılında Kılıçdaroğlu ile Selahattin Demirtaş'ın, "Erdoğan seni Başkan yaptırmayacağız" kampanyaları başlamıştı.

Evet Kılıçdaroğlu'nun suflörleri Derin Amerika'da. Gölge CIA Stratfor ve Rand Corp analizleriyle Türkiye'yi karıştırmayı sürdürüyor.

ABD Neocon'larının yeni bir teşebbüsü, DEMOKRASİ PROJESİ.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü yıkıcı muhalefet stratejisine arka plan kazandırmaya yönelik. Derin ABD, bir yandan silah ve maddi kaynak sağladığı terör örgütü PKK ile diğer yandan casusluk enstrümanı ile Türkiye'ye saldırırken şimdi de doğrudan sivil toplum kuruluşları eliyle kaos planını devreye sokmaya başladı.

Washington'da kurulan "Türk Demokrasi Projesi" isimli dernek, Türkıye düşmanı NEO-CON isimlerle oluşturuldu.

SONUÇ: Kılıçdaroğlu'nun demokrasi dostlarına bakın, süflörleri kimler? Evet hepsi net olarak görülüyor.

Soros vakıflarının da ciğerini biliyoruz. Topu gelseler de avuçlarını yalarlar. Demokrasi getireceğiz diye Irak'a, Afganistan'a çökmüşlerdi, milyonlarca Müslüman'ı katlettiler.

Yaktılar, yıktılar. Çocukları öldürdüler.

Eğer ABD, "Demokrası" diyorsa eyvah. Çünkü ABD yeni katliamlara hazırlanmıştır. Yeni yalanlara, kumpaslar için hazırlıklarını tamamlamıştır. ABD demokrasi düşmanı olduğunu böyle gizlemektedir.