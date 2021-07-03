Denizaltılarımız dünyayı korkuttu

CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın savunmada yürüttüğü müthiş hamleler, küresel güçlerin derin maşalarınca dikkatle takip ediliyor. Selçuk Bayraktar'ı tebrik ediyordum. Yüzde 100 yerli İHA ve SİHA'larla adeta milli savunmada gururumuz oldu. Evet. İHA'larımız ve SİHA'larımızla Türkiye 21. yüzyılın yeni savaş mantığını Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da ortaya koydu.

Türkiye'nin operasyon kabiliyeti son olarak Amerika'nın ünlü dergisi Forbes tarafından analiz edildi. "Türk yapımı İHA'lar, SİHA'lar Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da Türkiye'nin 21. yüzyılın yeni savaş mantığını değiştirmiştir" ifadesi kullanıldı. Türk İHA-SİHA'larından sonra şimdi de küreselcilerin yeni nesil Türk denizaltılarına fosklandığını görüyoruz.

Dünyanın en büyük küreselci ailesi Rothschilds'in dünyaca ünlü ECONOMİST DERGİSİ dikkati çeken "Türkiye, Alman tasarımı Reis Sınıfı denizaltılar ile Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti" başlığıyla çıktı. Dünyaya şekil vermeyi kendilerine görev biçen küreselcilerin yayın organının durduk yerde yeni nesil Türk denizaltılarını masaya yatırmasına dikkat etmekte fayda var!

İngiltere'de haftalık yayımlanan Economist dergisi, Türkiye'nin Alman tasarımı Reis Sınıfı denizaltılar ile Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı üstünlük elde ettiğini yazdı. Piri Reis denizaltısını Mart ayında Gölcük Tersanesi'nde suya indirildiğini hatırlatan dergi, bu gelişmeyi "Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı" ifadeleriyle yorumladı.

Havadan bağımsız tahrik sistemli (AIP) Piri Reis denizaltısı, Türkiye'nin Reis Sınıfı denizaltılar projesinin ilk ürünü. TÜRKİYE'NİN MİLLİ SAVUNMADA YENİ NESİL TÜRK TÜRK DENİZALTILARI JEOPOLİTİK HAMLELERDEN BİRİSİDİR. 6 adet Reis Sınıfı Tip 214TN Denizaltısı Doğu Akdeniz için üretiliyor. İlk denizaltı TCG Piri Reis 2018 yılında denize indirildi.

Onu sırasıyla TCG Hızır Reis, TCG Murat Reis, TCG Aydın Reis, TGC Seydiali Reis ve TCG Selman Reis takip edecek. Tip 214 Sınıfı Denizaltılar, seyir süratlerine bağlı olarak 13 günü AIP ve 4 günü bataryalarla olmak üzere ortalama 17 gün süreyle hiç direk sürmeden su altında kalabilmektedirler.

SONUÇ: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği destekli İsrail-Yunanistan- Rumlar'ın oyunlarını paçavraya çevirdi.

Türk sondaj ve sismik gemileriyle Girit Adası yakınlarına kadar Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarını kullanıyor. Denizin sadece üstü yeterli değil. Doğu Akdeniz'in altının da kontrol edilmesi için Türkiye müthiş bir yeni nesil denizaltı yapımını sürdürüyor. Ortadoğu ile çok yakından ilgilenen Akdeniz'de kilit noktaları elinde tutmakta, Cebelitarık, Süveyş, Kıbrıs, Malta, Rodos, Girit adalarıyla yüzyıldır bire bir ilgilenen İngiliz Derin Devleti'nin Türk denizaltılarını aniden konu edinmesinin altında, DOĞU AKDENİZ SATRANCINDAKİ ERDOĞAN FAKTÖRÜ VARDIR! Rothschild ailesi, ciğerinizi biliyoruz anlaşıldı mı!