Akşener’in ABD’li dostları

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü 2023'e doğru, Türkiye her açıdan tarihinin en kritik sürecinden geçiyor… Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yıkmak için gayri milli bütün unsurlar sahada… Bu büyük oyunun içinde Derin Amerika-Avrupa mahfillerinin çok önemli yeri var. Başkan Erdoğan'ı devirme operasyonlarının üst aklı olarak görev yapıyorlar. Gözünü Batı'dan ayırmayan, geleceğini Amerıka'da, Avrupa'da gören, nihayetinde ABD-Avrupa'nın Türkiye'de iktidara getirmesi hayalini kuran azgın muhalefet partileri, Millet İttifakı çatısı altında toplandı. Amaçları tam bağımsız Türkiye değil, ABD'nin piyonu Türkiye. İP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanımıza saldırarak Batı'daki dostlarının hislerine tercüman oldu. Meral Akşener, Hillary Clinton'la yakındır. Joe Biden'ın da yakınıdır.

Temmuz 2011'de Demokrat Parti'li ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İstanbul'da Meral Akşener'le buluştu. Akşener, o gizli görüşmeyi hala açıklamadı. Hillary Clinton'ın güçlü bir türkiye için Akşener'le buluştuğuna kargalar bile inanmaz.

Haziran 2017'de Meral Akşener MHP'yi bölme harekatını başlattı. 2018 seçimleri öncesinde MHP'den istifa etti, İP'yi kurdu ve CHP'nin peşine takıldı.

2011 yılında CIA aparatı FETÖ aracılığıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi devirmek istedi. Bahçeli anında müdahale etti. Eğer, o tarihte Derin Amerika FETÖ ile Bahçeli'yi devirseydi kimin önü açılacaktı? Elbette Meral Akşener'in. Akşener-ABD network'una ilişkin ilk bombayı Balıkesir vekili İsmail Ok patlattı: İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen Sorosçu'dur. Partide Fetöcüler, Amerikan denge denetleme adamları var' diyerek partiden istifa etti. İkinci bombayı İYİ Parti'nin eski Medya ve Propagandadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya patlattı ve partide üst görevlerde bulunan birçok kişinin ABD tarafından fonlanan "Denge ve Denetleme Ağı" (DDA) adlı kuruluşla bağlantılı olduğunu söyledi. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile ilişkilerini ortalığa çıkardığı için nasıl hedef olduğunu gördük.

Yunan asıllı Türkolog Ord. Prof. Dr. Dimitri Kiçikis, "15 Temmuz başarılı olsaydı, ABD Erdoğan'ı devirip Meral Akşener'i getirecekti" dedi. Akşener'in yakında başbakan olacağım dediği günleri hatırlarsanız, 15 Temmuz'a ne kadar yakın tarihler olduğunu görürsünüz. Meral Akşener, Abdullah Gül, Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nun tek bir planı var. O da Cumhur İttifakı'nı yüzde 50'nin altına düşürmek. Bunu başarırlarsa, savunma bakanlığını da HDP'ye verirler, İçişleri bakanlığını da. Çünkü kirden artık önlerini göremiyorlar.

EVET. Meral Akşener'ın o ahlak dışı Erdoğan çıkışının arkasındaki gizli gerçeği anladınız.

SONUÇ: Millet İttifakı'nın üst aklı derin Amerika'dır. Biden'dır. Washington'daki gizli odalardır. Büyük Türkiye yürüyüşünü durdurmak için CHP-İP-HDP-SP ile uzaklardan kurulan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın partileri aynı merkez için karar alırlar. Kandil'i, PKK'lı teröristlere tek bir söz edemeyen Meral Akşener, Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkında anhlaksızca konuşabilmektedir. Amerika ile 'dostlar' grubu kuran Meral Akşener mi milliyetçi? Hadi oradan…