BÜLENT ERANDAÇ
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Babacan projesi!
2009 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlık suçu işleyen İsrail'e "One minute" çekmesinden bu yana gizli dünya devletinin baronları, Derin Amerika, Derin Avrupa, BÜYÜK TÜRKİYE yolunda yürüyen ülkemizi durdurmaya girişmişlerdir.
Erdoğan'ı yıkarak Büyük Türkiye'yi durdurma projesinin aktörleri olarak Abdullah Gül-Ahmet Davutoğlu-Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu zamana, zemine ve İlluminati suflelerine göre devreye sokulmaktadır. 2014 YILINA DİKKAT! Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldı, AK Parti'yi ele geçirmek istiyordu başarılı olamadı. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildi. AK Parti'nin başından ayrıldı. Ahmet Davutoğlu başbakanlığa geldi. 2015'teki seçimler sonrası Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile beraber koalisyon hükümeti kurma arzusunun ardında Başbakan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığında yalnız bırakma planı vardı. Başkan Erdoğan derin olayları erken okudu. 2017 yılı Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli referandumunda Gül-Davutoğlu- Babacan'ın aleyhte çalıştıkları ayan beyan ortaya çıktı. 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Kılıçdaroğlu-Gül çatı adaylık tezgahı kuruldu. Ali Babacan'ın AK Parti'de olmasına rağmen Başkan Erdoğan'ın arkasından Abdullah Gül tezgahına odun taşıdığı ortaya çıktı.
Önemli bir soru! Babacan'ı AK Parti içinde neden beklettiler.
Önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 18 Şubat 2020'de bir gazetede yayınlanan mülakatıyla Ali Babacan'ın kurma hazırlığında olduğu partiye ilk açık desteğini verdi. Parlementer sisteme dönüşten bahsetti. Bu çıkışıyla Gül, CHP, İYİ Parti, HDP ve Gelecek Partisi ile aynı "parlamenter sistem" zemininde buluştuğunu gösterdi.
SONUÇ: Abdullah Gül kenarda kalmıştı, unutulmuştu! Ali Babacan çıktı ihanet açıklamasını yaptı. Bu açıklama Gül Projesi'nin yeni bir aşamasıdır. Babacan o lafları boşuna söylememiştir. Biden'ın dostları aynı yollarda yürüyorlar, aynı suları içiyorlar. Aziz millet ihanet edenleri asla affetmez.
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