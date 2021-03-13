BÜLENT ERANDAÇ
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Enerjide tam bağımsızlık
Karadeniz'dek doğal gaz yatakları bulan Türkiye, enerji bağımsızlığında nükleer güç üretimini de devreye sokmuş bulunuyor.
Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, bir taraftan Akdeniz-Ege-Karadeniz'de Mavi Vatan'ı SİSMİK VE SONDAJ GEMİLERİ İLE örüyor, diğer taraftan Nükleer güç üretimiyle bağımsızlık Çatısı'nı güçlendiriyor.
Türkiye, enerji bağımsızlığını pekiştirmek yolunda dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın çabasıyla alınan 4 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor.
Türkiye; Fatih, Yavuz, Kanuni ve Barbaros AKTİF GÖREVDE. Enerji bağımsızlığında, Nükleer Güç üretımı takvimi çalışıyor.
Akkuyu Santralı, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nin 100. yılı olan 2023'te faaliyete geçecek.
Nükleer enerji kazanımı, Türkiye'nin bölgesel güç statüsünün ve küresel aktör konumunun güçlenmesine katkıda bulunacağı net ve açık olarak ortada. Mersin Akkuyu'da enerjiye yönelik yürütülen yatırımlar ve çalışmalar ülkenin bir taraftan enerji çeşitliliğini artırırken diğer taraftan enerji açığının kapatılması adına büyük önem taşıyor. Diğer yandan, Türkiye'nin hidroelektrik potansiyeline ek olarak rüzgâr, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji potansiyelinin tamamı kullanılsa bile 2023'e kadar ulaşılacak 500 milyar KW enerji tüketiminin ancak yarısına yakını karşılanabiliyor.
Nükleer enerjinin gelecekteki yakıtının toryum olabileceği kesinleşti.
Uranyum gibi bir nükleer enerji hammaddesi olan toryumun, daha güvenli ve temiz olduğu ve 'geleceğin yakıtı' olarak kullanılacağı vurgulanıyor.
Şu anki bilimsel verilere göre, Eskişehir'deki rezervler bilindiğinden daha çok.
Eskişehir'deki bilinen rezervler bin yıl boyunca Türkiye'nin elektrik enerjisini karşılayabilir.
Türkiye'nin cari açığının en önemli iki nedeni enerji kaynakları ve ileri teknoloji ürünlerin ithalatı. Türkiye, toryum sayesinde kendi yakıtını kullanarak enerji üretebilir.
Türkiye'nin Kurulu gücü bugün 80 gigavat civarında.
Türkiye'de kişi başına enerji tüketimi, dünya ortalamasının biraz üzerinde ama halen gelişmiş ülkelerin üçte-dörtte biri kadar. O tüketim düzeyine ulaşmak için neredeyse 200- 250 GW arasında güç kaynağı kurmak gerekiyor. Bunun yarısı toryumdan olursa, dışa olan bağımlılık yarı yarıya düşüyor Toryumun uranyuma göre bir avantajının da dünyada daha yaygın bir coğrafyada bulunması olduğu belirtiliyor.
Buna göre uranyumdan üç kat daha fazla toryum var.
SONUÇ: Türkiyemiz'in geleceği parlak. Petrolümüz yok diye yıllardır üzüldük.
ARTIK SEVİNÇ GÜNLERİ BAŞLADI.
Yeni TÜRKİYE, Akdeniz'de de büyük güç. Bunu ABD de İtalya da Fransa da Almanya ve İsrail'de gördü. Hepsi kapımızı aşındırmaya başladı. Türkiye, BAŞKAN ERDOĞAN ile çok daha büyüyecek.
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