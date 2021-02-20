BÜLENT ERANDAÇ
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Kılıçdaroğlu’nun maskesi düştü
CHP ile HDP arasındaki aşktan rahatsız olan ama yeterlı çıkışı yapmayanyapamayan İYİ Parti de Saadet de Kılıçdaroğlu'nun maskelı balosunun bittiğinin farkında olacaklardır. İYİ Parti ve Saadet ya maskeli balonun mimarı CHP ile beraber olmaktan kurtulacaktır ya da aziz milletin vereceği cezaya razı olacaktır!
Türk siyaseti Gara'dan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun mimarlığını yaptığı maskeli baloya tanık oluyordu.
FETÖ'cüleri düşünün. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün argümanlarını siyasi platforma taşımaktan çekinmiyordu.
Gözünü kırpmadan tankla insanların üzerinden geçip onları asfaltta bir et yığını haline getirebilecek kadar canileşmişlerdi bunlar. CHP katmanlarında bir şey ifade etmiyordu. CHP'nin FETÖ ile işbirliğini dillendirip bunu eleştirenler atılıyordu. CHP'de Atatürkçüler'i, ulusalcıları temizlemeye kararlı 19 Aralıkçılar yönetime geliyordu.
Bunlar, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye zeytin dalı uzatmaktan, kapalı kapılar ardından siyasi tanzimler yapmaktan çekinmiyorlardı.
Milletimizden değil ABD'den iktidar bekleyenler CHP'nin yönetiminde görev alıyordu.
Avrupa'nın gözünün içine bakanlar CHP'nin maskeli balosunun salonlarında kollarını sallaya sallaya dolaşıyordu.
SONUÇ: Kılıçdaroğlu'nun maskeli balosu bitti. Gerçekler apaçık ortaya çıktı. Bir yanına HDP-PKK diğer yanına İYİ Parti ve Saadet'i alan Kılıçdaroğlu, güneşi balçıkla sıvamaya kalktı.
Ancak güneş balçıkla sıvanmaz!
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