PKK'ya mezar olacak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ve MİT, önceki gün sabaha karşı Kuzey Irak'ın Gara bölgesine PENÇE'SİNİ ATTI: ABD'nin kuklası bölücü terör örgütüne GARA'yı mezar yaptı. Pençe Kartal-2 Operasyonu'nu tam bir başarı ile bitiren Türk Ordusu, son zamanların en büyük harekâtıyla, Sincar ve Kandil'in de, PKK'nın mezar kuyuları olacağını ilan etti.

Evet. Kandil'e adım adım yaklaşıyoruz. Gara konumu itibariyle Kandil'e çok benziyor. GARA'yı dağıtan Türk Ordusu, Kandil'e yapılacak olan operasyonun küçük bir provasını gerçekleştirmiş oldu.

En büyük üzüntümüz, Derin ABD'nin, Avrupa'nın kalleş PKK örgütü 13 vatandaşımızı kahpece alınlarından vurarak şehit etmeseydi, kurtaracaktık.

Yıllardır söylüyoruz. Kalleş PKK, bir mayın eşekleridir.

Haçlı Siyonistlerin maşasıdır.

Kürt kardeşlerimizle en küçük bir ilişkisi yoktur.

Bölücü terör örgütü, kahpece, Kürt kardeşlerimizi şehit etmekte, Kürt çocuklarının kanına girmektedir. Bugünlere kadar kahpece, sinsice Haçlı Siyonistlerin emirlerini yerine getiren PKK-YPG'nin son olarak 13 vatandaşımızı saklandıkları çukurlarda şehit etmelerini lanetliyoruz.

Gara, harekâtı bir gerçeği daha net biçimde gösterdi. Gara harekâtı aynı zamanda, Irak'ta, Suriye'de ne işimiz var? Diyenlere atılan tokatlardır. PKK'nın satılmış militanlarına 'arkadaş' diyenlerin suratlarına tükürülmesidir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, 2013 yılından bu yana, kendi sınırlarında terör saldırılarını bekleme yaklaşımından, militanların bulundukları noktalara operasyon yapma stratejisini uygulamaya sokmasaydı, büyük şehirlerimizde bombalar patlıyor olacaktı.

Türk Ordusu, Irak'ta ve Suriye'de gerçekleştirdiği hepsi birer kahramanlık hikâyeleri yazmasaydı, Aziz milletimizin huzurunu bozan sıkıntılarla karşılaşırdı.

Türkiye içinde PKK militanlarının sayısı 500 ün altına indirilmiş, her gün birer birer memleketimizin dağlarında açtıkları çukurlarda akıttıkları masum insanlarımızın kanlarında boğuluyorlar.

Türk Ordusu, Türkiye içinde dışında, kahramanlık hikâyeleri yazmayı sürdürüyor. Irak'ta, Suriye'de Haçlı Siyonistlerin aparatlarına gerekli dersleri vermekle yetinmiyor, aynı zamanda o bölgelerde kalıcı olmak üzere BEKA KARAKOLLARI'NI kuruyor.

Bu kapsamda Türkiye-Irak sınırına bitişik noktalarda örgütün konuşlandığı bütün alanlara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) PENÇE ATTI:

Sonuçları hemen aldı ve almayı sürdürecek.

Derin ABD'nin-Avrupa'nın mayın eşekleri PKK, Irak topraklarından yeni militan ve lojistik destek alamayan noktaya getirildi.

Son gerçekleştirilen GARA TEMİZLEMEOPERASYONU, Türkiye sınırından 35 kilometre derinlikteki kahramanlıktır. PKK -YPG'nin geri üs bölgeleri dağıtılmıştır. Kandil dışında bölücü PKK'nın Türkiye sınırlarına yakın konuşlanma, Haftanın, Metina, Hakurk çukurları, TSK kontrolündedir.

Şimdi hedef Sincar ve Kandil Dağı. Muhakkak PKK'ya mezar olacak.



Kandil, girintili çıkıntılı ve alanı büyük bir dağ bloğu. Sincar da Kandil gibi Türkiye sınırın derinliğinde. Bu derinlikler ABD-Avrupa'nın satılmış elemanlarını kurtaramayacak. Gara, harekâtıyla Sincar'ı dağıtma kararlılığı gösterildi.

Sincar'ın dağıtılmasıyla, PKK-YPG'nin Irak-Suriye bağlantısı muhakkak kesilecek. Bu hattı kullanan ABD'nin lojistik güçleri içinde MENGENE kurulmuş olacak.

Türk Ordusu'nun kahraman çocuklarımızın, kış koşullarında bu kapsamlı harekâtı tamamen kendi olanaklarıyla yapması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin MİLLİ VE YERLİ kapasitesinin de geldiği noktayı göstermektedir.

Suriye'de ve Irak'a PKKYPG'ye odaklanmış Türkiye liderliğinin, BEKA HATTINI TAHKİM ETMESİNDE kimsenin gözünün yaşına bakmaya göz yummayacağı kesindir.

SONUÇ

Bağımsız Türkiye lideri Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Türkiye'nin Irak-Suriye sınırlarının 35 kilometre yakınlarına mayın eşeklerini yaklaştırmayacak. Suriye'de Derin ABD'nin PKK kantoculuğu rüyalarına, koridor hayallerine PENÇE ATMAYA kararlıdır.

Derin Batı'ya gereken mesajlar veriliyor. İçimizdeki Amerikanofiller, beynini Batı'ya kiralamışlar da gereken dersleri almaya devam edecekler.

"Irak'ta ve Suriye'de ne işimiz var?" diyen CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'na bu yazıyı ithaf ediyoruz.