Türkiye Ay’a, CHP yaya!

ABD, Rusya, Fransa ve Almanya olmak üzere birçok ülke kendi çıkarları doğrultusunda başka ülkelere asker gönderiyor.

Doğu Akdeniz'e hiçbir ilişkisi olmayan Avrupa'nın tetikçisi Yunanistan, küstahça manevralarla Doğu Akdeniz'e sokuluyor. Bu ülkelerde, iktidarı da muhalefeti de kol kola giriyor. İmparatorluk banisi olan, sinsi oyunlara mani olmaya çalışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, haklı, meşru, ülkemizin çıkarları için harekete geçince bir bakıyoruz CHP'nin genel başkanı köstek olmak için ayağa kalkıyor. "Ne işimiz var Libya'da? Suriye'ye neden gidiyoruz?

Katar'da neden ÜS kuruyoruz? Uçak gemisine ne ihtiyacımız var?" diyerek boş boğazlık yapıyorlar, köstek olacak her imkânı kullanıyor.

Türkiye yurt dışında değişik amaçlarla asker bulunduruyor. Kardeşlerimiz Azerbaycan'da Ermenı işgalini sona erdirmek için, Irak'ta teröre karşı mücadele için, Afganistan ve Kosova'da ise uluslararası barış gücü misyonlarının parçası olarak, Türk askeri bulunuyor. Kemal Bey, bundan neden rahatsız oluyorsunuz? Türkiyemiz, ABD-Rusya-Çin gibi küresel hegemonya arayışı içerisinde bir ülke değil. Ama Yakın Coğrafyamızda derin oyunlara giren, Müslüman ülkelerin, gönül coğrafyamızı cetvellerle yeniden bölmeye kalkan, paylaşmak için sulananlara elbette cevabımız olacaktır.

CHP cibilliyetini yine gösterdi. "Ne işimiz var Ay'da?" diyerek gençlerimizin hayallerini yıkmaya, aziz milletimizin yeni yüzyıl hamlelerine göz dikti. Kemal Bey, Kemal Bey. Siz mavra çeviriyorsunuz. O çok sevdiğiniz Batı Medyası bakın neler yazıyor? "Türkiye aya uzay aracı ve insan göndermek istiyor" başlığını kullanan Alman Heise haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddialı bir uzay programı duyurduğuna yer verdi.

İsveç'in resmi haber ajansı TT, "Türkiye 2023'te Ay'a çıkmayı hedefliyor" başlığını kullandı. Macar Haber Ajansı, "Türkiye 2023'te Ay'a uzay aracı yollamaya hazırlanıyor" başlığını attı. Fransız Le Figaro gazetesi, "Erdoğan Türkiye'yi uzay gücü yapmak istiyor" başlıklı haberinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesinin uzay endüstrisini geliştirmek ve Türkiye'yi küresel uzay yarışının zirvesine götürmek için 10 stratejik hedefini açıkladı" şeklinde ifadeler kullandı.

SONUÇ: Yıllarca, ABD, Avrupa, "25 yıllık, 50 yıllık stratejik hedefler" yayınlarken, "Türkiye yerinde sayıyor" diye ortalığı karıştıranlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2053- 2071 planlarını açıklayınca nefesleri kesilmişti. Şimdi de, 'Uzaya gitmek' gibi bir hedef koyduk önümüze.

HAYAL ETMEK GERÇEKLEŞTİRMENİN YARISIDIR sözlerini anlamayanlar, Uzay Hedefi'ne de itiraz edip, ortalığı karıştırmaya uğraşıyorlar.

Boğaz Köprüsü'ne, Marmara'ya, otobanlara karşı çıktıkları gibi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'si yine cibilliyetini gösterdi. Her zaman söylüyoruz, içimizdeki AMERİKANOFİLLER, MANDACILAR, Batı'ya beynini kiralayanlar varken, düşmana ihtiyacımız yok.