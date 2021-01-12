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  • 12 Ocak 2021, Salı

Sözde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'NİN SÖZDE GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, 2010'da ABD aparatı FETÖ kaset darbesiyle göreve getirildi. 2010'dan başlayarak, girdiği her seçimi kaybetti. Oturup, "CHP neden iktidar olamıyor" diye düşüneceğine, girdiği her seçimde sırtını yere seren Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a saldırmakla vakit geçiriyor.

Çünkü gaf yapmaktan, aziz milletin geleceğini karartmaktan, Türkiye'yi yabancılara şikâyet etmekten başka bir şey bilmiyor. Kılıçdaroğlu, ağzından çıkanı duymuyor. Öyle laflar ediyor ki, hem CHP'ye oy veren vatandaşları rahatsız ediyor, hem birlik ve beraberlik içinde yaşayan aziz milletimizin arasına nifak sokmaktan çekinmiyor.

Girdiği her seçimde sırtını yere seren, son seçimlerde milletin yüzde 53 oyunu almış Cumhurbaşkanımız için "Sözde" ifadesini kullandı. İnsanın bu lafı söylemesi için pusulasının bozuk, beyninin karışık olması lazım.
Erdoğan'a "sözde" diyerek millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan SÖZDE GENEL BAŞKAN Kılıçdaroğlu, toplumun tepkisini çekmeye devam ediyor.

SONUÇ: SÖZDE GENEL
BAŞKAN KILIÇDAROĞLU'NUN
CHP'Sİ HER SEÇİMI KAYBEDIYOR.
HASIMSIZLIĞINI GÖSTEREREK
PUSULASINI ŞAŞIRMIŞ GEMİ GİBİ
SALLANIP DURUYOR. SÖZDE
OLDUĞUNU DA GÖSTERMEKTEN
GOCUNMUYOR.

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Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ Sözde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu
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