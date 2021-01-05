İlker Başbuğ'un darbeci suflörleri kimler?

Türkiye, 2021 yılının ilk günlerine yine darbe söylemleriyle başladı. CHP ZİHNİYETİ'NİN örnek temsilcisi Fikri Sağlar'ın, darbeci cuntalara mesaj veren, 'başörtülü kadın hakim' saldırısı tepki çekerken, 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da birileri tarafından ön safa sürülerek, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" sözleri muhalefetin erken seçim kampanyası da göz önüne alındığında bu çıkışlar manidar bulundu.

26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, CHP-HDP-İYİ Parti'nin erken seçim laflarıyla yakmaya çalıştıkları 'FIRINA ODUN ATMA telaşının, suflörü kimler?' sorusuna konu oldu.

İlker Başbuğ'un Derin ABD-Avrupa tezgahlı cuntaların gerçekleştirdiği ve arkalarında CHP'nin konumlandığı 27 MAYIS DARBESİ'ni gündeme taşımasının dikkatle değerlendirilmesinde büyük yarar var.

Çünkü İlker Başbuğ, darbeci cuntaları hortlatmaya yönelik açıklamasıyla, erken seçim kararını almış bir hükümete karşı askeri darbe gerçekleştirilmeyeceği görüşünü savunması ile Cumhur İttifakı'na aklınca mesaj veriyor. Başbuğ'un bu sözleri, muhalefetin erken seçim baskısının sürdüğü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'seçim 2023'te olacak' çıkışının ardından dillendirmesi bır hazırlığın işaret fişeğidır.

Başbuğ, Menderes çıkışlı antidemokratik çıkışıyla, suflörlerinin isteği doğrultusunda şu mesajı veriyor:

'Rahmetli Menderes, erken seçim kararı alsaydı, darbe olmazdı. Cumhur İttıfakı (Erdoğan-Bahçeli) erken seçim kararı alın. Yoksa, 27 Mayıs'ta olduğu gibi darbe olur.'

27 Mayıs öncesi, erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleşmeyeceğini 'böyle cesareti bulan İlker Başbuğ, kimlere hızmet edıyor?' sorusu muhakkak aranmalıdır.

Bu soruya cevap aranırken, İlker Başbuğ'un darbecilere mesaj veren, özellikle Türkiye'de yapılmış darbelerin arkasında yer alan, yangına odun atan, kışkırtan, kontrollü kaos planlarına selam çakan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok memnun eden açıklamasının devamı da çok dikkat çekici:

İlker Başbuğ, ''Varsayalım ki darbe önlendi, bugün ortaya daha farklı bir tablo mu çıkardı?" sorusuna, derin mesaj içeren cevap veriyor:

"Demokrat Parti iktidarının, son yıllarında anayasayı ihlal eden, Tahkikat Komisyonu'nun kurulması ve yetkilerle donatılması gibi uygulamaları olmuştur.

İşin diğer bir önemli noktası ise ABD CIA Başkanı'nın, 28 Nisan 1960 günü yaptığı bir konuşmada söylediği gibi, "Türkiye'de seçimler yapılacak olursa, CHP bu seçimleri kazanabilecektir" diye bir değerlendirme yapmış olmasıdır. Yani seçimler erkene alınabilseydi, iktidar seçim yoluyla değişebilecekti. (Not: İlker Başbuğ, CIA Başkanı ile aynı görüşte demek ki)

27 Mayıs darbesi, kendinden sonra gelen askeri müdahaleler üzerinde de önemli tesirler yaratmıştır. Siyasi tecrübeye ve olgunluğa sahip kişilerin siyaset sahnesinden uzaklaşmasına neden olmuştur. Daha da önemlisi, toplumun bugün de şahit olduğumuz kesin çizgilerle bölünmüş bir yapıya dönüşmesinin de başlangıcı olmuştur"

Çok haklısın İlker Başbuğ!

Aylardır takip ediyoruz. 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Şubat, 15 Temmuz FETÖ darbelerini kurgulayan, NATO'cu-Cuntacılarla darbeleri gerçekleştirme kara lekesini üzerınde taşıtan ABD-Avrupa medyası ve stratejik kurumları ha bire, 'Diktatör Erdoğan', 'Türkiye ikiye bölündü', 'Cumhur İttifakı, seçimle gitmez' tezgahlarıyla, psikolojik hareket çekiyorlar Türkiye'ye.

''Erdoğansız Türkiye'' hayalleri görüyorlar. Bağımsız Türkiye'yi içlerine sindiremiyorlar.

İlker Başbuğ çıkıyor, derin ABD-Avrupa'nın suflöleriyle, 'ikiye bölünmüş Türk Halkı' tezgahına yazılıyor.

'27 Mayıs'ta Adnan Menderes erken seçim kararı alsaydı, darbe olmaz' diyor İlker Başbuğ. Örneği kim? CIA Başkanı. Öyle demiş.

İlker bey, İlker bey, bugün de aynı CIA, CHP'nin, İyi Parti'nin, HDP'nin, 'Erken seçim' tezgahlarını kurgulamıyor mu?

CIA, bugünlerde de, 'İkiye bölünmüş Türk halkı' rezaletlerine imza atmıyor mu?

SONUÇ

Ah İlker Başbuğ, ah. 2021 yılını heyecanla beklemişsin.

Daha birinci günlerde, derin odakların isteği doğrultusunda konuşuyorsun. 27 Mayıs'ı merkeze oturtarak, günümüze ayar verme telaşı içindesin.

'Aba altından sopa gösterme' taktiğiyle Başkan Erdoğan–MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye, 'Erken seçim kararı alın. Yoksa, darbe olur' mesajı veriyorsun.

Çok akıllısın İlker Başbuğ!

Yaptığın açıklama ile seni hapse atan NATO gladyosu-CIA ajanı, darbeci FETÖ ile aynı yolda yürüdüğünün farkında mısın? KATİLİNE AŞIK OLAN ADAM olmaya çok güzel bir örnek daha...