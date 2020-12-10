Kılıçdaroğlu tacizlere neden sessiz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurnazlığı… Taciz ve tecavüzler, partinin önemli isimlerinin Washington'dan emir alması, Kandil'in siyasi kolu ile yapılan anayasa çalışmaları CHP'yi köşeye sıkıştırmıştı. Kılıçdaroğlu partideki taciz ve tecavüzleri görmezden gelirken kurnazlık yaptı. "Aday olabilirim" sinyali verdi. Seni aday yapmazlar Kemal bey. Sana kimin aday olacağını söyleyecekler ama biraz daha zaman var. Ancak sen aday olamazsın. Evet Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Hadi inanılmaz denklemler bir araya geldi ve aday olması söylendi. Olmak istese de Millet İttifakı'nın desteğini alamayacak. Alsa bile Aziz Türk Milleti,70 yıldır CHP'ye iktidar vermiyor, yine vermeyecek. Adaylık açıklaması bir TAKTİK. Kılıçdaroğlu, ADAYLIK SİNYALİ ile çok kuş vurmanın peşinde. Hem CHP içine ayar verme taktiği hem de 'Aday olmaktan korkuyor' söylemlerini kırmak. Bu gerçekler ışığında, Kılıçdaroğlu'nun TAKTİK ADAYLIK SİNYALİNİN arka planına bakalım.

Muharrem İnce'nin önünü kesmeye çalışıyor. İnce'nin Memkeket Hareketi CHP'yi sarsıyor. İnce'nin parti kurarak, Cumhurbaşkanı adayı olma hamlesi Kılıçdaroğlu'nun oyun planını bozuyor. Kendisinin aday olacağı sinyalini vererek, İnce'ye, "Ben aday olabilirim. Gitmene, parti kurmana, cumhurbaşkanı adayı olmana gerek yok' mesajı veriyor. Bunu gören İnce de Kılıçdaroğlu'nun ciğerini bildiği için karşı hamle yaptı: CHP'de kalırsam, Genel başkanın Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklerim. Ama biz bir siyasi parti kurarsak, kuracağız da o zaman herkes kendi yoluna bakacak."

Yani Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun, "GEL GEL" şovunu yemedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anketler çoğaldı. Hemen hemen her ankette "CHP'ni adayı kim olsun" diye soruluyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı cılız da olsa anketlerde çıkıyor. Kılıçdaroğlu bu iki isme de mesaj verdi. Kılıçdaroğlu, CHP içerisinde kendisine rakip olmasını istemediği için İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmadığını göstermek için, oturdu, düşündü ve adaylık çıkışını yaptı. 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet partisi lideri olmasına rağmen, ADAY OLMAKTAN KORKTU ve Ekmeleddın İhsanoğlu'nu aday yaptı. Ezildi, büzüldü 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olamadı. Bırakın aday olmayı, 2007'de sokaklara çıkıp yürüdükleri Abdullah Gül'ü aday yapmaya kalktı. Maalesef CHP bu, Kılıçdaroğlu bu. 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun esamesi okunmuyor. Kılıçdaroğlu bunaldı. CHP tacizlerden, PKK ve FETÖ'ye destekten kırılıyordu. TBMM'de yapacağı bütçe konuşmasında AK Parti milletvekillerinden, "aday ol' sözleri geleceğini düşünerek, TAKTİK ADAYLIK şovunu yaptı. Aslında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmaya nefesi de yetmez.

SONUÇ: Tacizler ve tecavüzlerin kol gezdiği CHP içindeki çöküntüyü ne kadar gizleyebilir? CHP-HDP-İP-Saadet, gizli anayasa hazırlamış. Neredeyse Kandil'den bile emir alacak hale gelmiş CHP'de, FETÖ bağlantıları da ortaya çıkarken bu hamle beklenmeliydi. CHP'nin son Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce parti kuruyor, bir önceki İstanbul adayı Mustafa Sarıgül parti kuruyor. Kılıçdaroğlu, Katar'ı hedef alarak gerçeklerden kaçmaya çalışıyor. Ey Kemal Bey, partinizdeki tecavüzcüleri ve tacizcilerle daha ne kadar yol yürümeyi düşünüyorsunuz. Bu kez adalet yürüyüşü de sizi kurtarmaz. 2 haftayı aşan sürede neden hala konuşamıyorsunuz. Kimden çekiniyorsunuz? İstanbul İl Örgütü sizi korkutuyor mu? Korkmayın tacizcileri ve tecavüzcüleri partiden atın. Yoksa onlar size bir güzellik düşünüyor.