Paramparça

"SAATİM yok, tam olarak bilemem...

Nasıl oluyor vakit bir türlü geçmezken...

Günler hayatlar geçiyor...

Kayıp bir bavul gibiyim havaalanında...

Ya da boş bir yüzme havuzu sonbaharda...

Çok mu ayıp hala mutluluk istemek, neyse zaten hiç halim yok...

Bugün benim doğum günüm...

Kelimeler büyüyor ağzımdan, bildiğim tüm hayatlar, paramparça paramparça..." Merhum Müslüm Gürses'ten dinlediğim "Paramparça" şarkısını ne zaman dinlesem, hemen aklıma MİLLET İTTİFAKI geliyordu.

Bugünler de, CHP-HDP-İYİ PARTİ-SP arasındaki Millet İttifakı'na baktıkça, aklıma yine Müslüm Gürses'in şarkısı "Paramparça" geliyor.

Çünkü bu şarkı aynen Millet İttifakı'nı anlatıyor: Millet İttifakı'nın omurgasında yer alan CHP ve İYİ Parti içinden sarsılıyor, Saadet Partisi de, Millet İttifakı'ndan kaçmak için çare arıyor. İYİ Parti'deki FETÖ kavgası artık iyice kendini hissettirmeye başladı. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ için ihraç kararı verildi. Adana Milletvekili Koncuk sert bir açıklama yaparak İYİ Parti'den istifa etti. 10'a yakın istifanın geleceği konuşuluyor.

İYİ Parti'ye FETÖ'cülerin hakim olduğu ve perde arkasında yöneten güç oldukları şeklinde ki tartışmalar İYİ Parti'nin kuruluşu sonrasında başlamıştı. Ümit Özdağ'ın anlatımına göre, Meral Akşener Buğra Kavuncu'yu kurucu yapmak isteyince, "O FETÖ'CÜ" diyerek itiraz etti. 5 Nisan 2018'de partinin ilk kongresi sonrası yaşandı. Genel İdare Kurulu toplantısı görev dağılımlarından dolayı tartışmalı geçti. Buğra Kavuncu'nun Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilmesi ise parti içinde daha çok "Ulusalcı-Milliyetçi" olarak anılan kanat için bardağı taşıran son damla olmuştu.

Ümit Özdağ, Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın çıkardığı kara liste ile devre dışı bırakıldı. Aday olmadığı hale Adana Milletvekili İsmail Koncuk'ta bu liste içine kondu.

Kongre devam ederken, aniden, "İlk 75'te de olsa tercih edilmeyecekler" başlıklı liste dağılmaya başladı:

Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer, İsmail Koncuk, Ayhan Erel… Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Berna Biçer ve İsmail Koncuk ise ne Genel İdare Kurulu'na ne de Merkez Disiplin Kurulu'na giremedi. Çizik yiyen diğer isimlerden Aylin Cesur, Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel ve Aydın Adnan Sezgin, Genel İdare Kurulu'na yedek üye seçildi.

PARTİNİN ÇİZGİSİNİN

KAYDIĞINI GÖREN ÜMİT

ÖZDAĞ BOMBALADI… Parti içinde FETÖ bağlantılarını deşifre etti.

Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray kongre sonrası, yaptıkları paylaşımlarla çok tepki gösterdiler. Dün İYİ Parti için dağılma sürecinin ilk günüydü. Millet İttifakı'nın omurgası CHP'de de moraller bir hayli kötü. Her kafadan bir ses çıkıyor. Partide kimin yönetici, kimin başkan olduğu belli değil.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "dostları"nın parçalanma eğilimi içine girmesi, CHP'yi sıkıntıya sokacak. Sadece "Erdoğan düşmanlığı" siyaseti ile karar alan CHP'de Millet İttifakı'nın PKK ayağı HDP'nin de kendi içinde sorun yaşaması nedeniyle toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Çünkü HDP'de isyan başladı. İlk olarak Ayhan Bilgen, "İmralı ve Kandil için pozisyon belirlemeye çalışan bir parti" açıklaması ile partinin içindeki durumu gözler önüne serdi. Daha sonra ise Altan Tan, "HDP marjinal sol dışında Türkiyeli tanımıyor. Hani derler ya, eski İstanbul bıçkınları, 'Kargadan başka kuş, Akaretlerden başka yokuş tanımam' dermiş. O hesap" sözleri ile partiye isyan bayrağını açtı.

Kılıçdaroğlu, çareyi sadece adını gördüğümüz Davutoğlu ve Babacan'da aramak zorunda. Hani Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin en çapsız Dışişleri Bakanı" dediği Davutoğlu var ya.