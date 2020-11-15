Kafkaslar’da Erdoğan rüzgarı

BUGÜN, Libya'da Suriye'de Irak'ta Kızıldeniz'de Akdeniz'de Kıbrıs'ta Azerbaycan'da Başkan Erdoğan-Türkiye rüzgarı esiyor. Çok şükür, yüzyıldan beri dışa bakamayan, yakın coğrafyası ile ilgilenemeyen Türkiye, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan liderliğinde, üzerindeki külleri atarak yeniden doğdu. Başkan Erdoğan'ın 2 yıldır sürdürdüğü stratejik hamleler sonucu, bugün Kafkaslar'da ve Akdeniz'de yeni güç Türkiye'dir.

Haçlı-siyonist mahfillerde kurgulanan yeni yüzyıl kirli oyunlarını bozuyoruz.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Libya hamlesinin, Azerbaycan'ın yanında tam güçle yer almasının çok anlamlı sonuçları vardır. Yakın coğrafyamızdaki olaylara, "Amerika ne der?", "Rusya ne der?" diye bakan Türkiye yok artık.

İçerdeki Türk pasaportu taşıyan bazı isimlerin bu büyük dirilişi görmezden gelmesine şaşırmıyorum. Ancak Türkiye'yi yurt dışına şikayet etme konusunda birbirleriyle yarışmalarına şaşırıyoruz. Birçok ülkenin stratejik isimlerinin, Türkiye için, "Libya ve Akdeniz dışında kafkaslar'daki Türkiye gerçeğini Rusya da kabul etmek zorunda kaldı" yorumunu yapıyor.

Kafkaslar'ın, Akdeniz'in jeopolitiğinde yeni güç Türkiye sayesinde yeni bir paradigmalar var: Öyle, On binlerce kilometre öteden BATI'NIN SOROS DEVRİMLERİ yaptığı günler geçti.

Türkiye'nin Kafkaslar'da daha aktif bir dış politika izlemesi; Gürcistan, Azerbaycan ile kurduğu yakın ilişkiler Rusya'nın daha dikkatli olmasını sağlamaktadır. Gelinen noktada, Suriye'de Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, son olarak Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinde tam gücüyle yer alan Türkiye ile Kafkaslar'da da beraber olma noktasına mecbur bırakılmıştır.

Hem Batı hem Rusya, Ukrayna'da, Libya'da ve Suriye'de YENİ GÜÇ TÜRKIYE ile karşılaşmış, Başkan Tayyip Erdoğan'ın etki alanının ne anlama geldiğini değerlendirmek zorunda kalmıştır. Ruslar, Kafkasları arka bahçesi gibi kullandıkları bölgelerde Türkiye ile benzer çıkarlarını gözden geçirme noktasına evrilmiştir.

Bu gelişme, yeni çağın gereklerine göre hareket eden YENI GÜÇ TÜRKIYE GERÇEĞİ sonucudur.

Bugün Nahçıvan'ı konuşuyorsak BAŞKAN ERDOĞAN'ın akıllı stratejileri sayesindedir. 100 yıldır Türkiyemiz'de, NAHÇIVAN TÜRK CUMHURİYETİ konuşulmadı. Bugün, Erdoğan'ın Kafkaslar hamlesi sonucu, Azerbaycan Ermenistan işgaline son verildi. AZERBAYCAN-NAHÇIVANTÜRKİYE KORİDORU ZAFER

OLARAK tarihe geçti.

Bugün KIBRIS MARAŞ'TAYIZ.

Birileri Maraş'ın nerede olduğunu karıştırsa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile KKTC'ye gidecek. Kapalı Maraş'ın açıldığı süreçte, dünyaya çok anlamlı bir mesaj verecekler. Kıbrıs Türk Devleti'nin ayak sesleri duyuluyor.

Kıbrıs'ta, Avrupa'nın ayak oyunları ve Rumlar'la Yunanlılar'ın tetikçiliği Kıbrıs meselesini kangren haline getirdi. Ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, neşteri vurdu. KKTC'ye ait Maraş açıldı. Artık, Kıbrıs'ta Türklerin Bağımsız Devletinin kalp atışları başladı.

1960 Zürih ve Londra anlaşmalarına göre Türkiye, Kıbrıs'ta garantör olarak jeopolitik hamlelerini devreye soktu...

Türkiye'miz 1974 barış harekâtıyla, Yunanların ENOSİS PLANLARINI ÇÖPE ATMIŞTI. Uzun süredir Rumların, Kıbrıslı Türkleri azınlık durumuna düşürecek kirli planları da çöp tenekesine atıldı.

SONUÇ: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tam desteğiyle kardeşimiz Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın i şgalci Ermenistan'dan kurtarması TEK MİLLET-İKİ DEVLET

TÜRKİYE-AZERBAYCAN beraberliği Akdeniz'de de gücünü hissettirecek.