ABD’yi bırakın Anadolu’ya bakın

AMERİKA'DA Biden'ın başkan olarak açıklanmasından sonra, Kemal Kılıçdaroğlu-CHP'deki sevinci gördükçe pes dememek mümkün değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkesten önce Biden'ı kutlaması bir yana, CHP mahfillerinden atılan tweet'ler de inanılmaz! Sanki "Kemal Kılıçdaroğlu seçim kazanmış gibi" havalarda uçuyorlar. 1950'den 2020'ye kadar iktidara gelememiş yani 70 yıldır seçim kazanamamış CHP, Biden'ın seçilmesinden nasıl da bu kadar seviniyorlar çözmek çok zor. Kılıçdaroğlu, Biden'ın başkan seçilmesinin açıklanmasını heyecanla bekliyormuş. Daha ilk açıklama yapıldıktan hemen sonra yerinde duramıyor ve İngilizce çok memnun olduğunu gösterircesine tebrik ediyor, ardından da Türkçe'sini acele olarak yayınlamak için harekete geçiyorlar.

Kılıçdaroğlu, önceliği kimseye bırakmayan bir tavırla Joe Biden'ı tebrik ederken diyor ki, "Türkiye- ABD arasındaki stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim".

Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Ne bu acelecilik? Biden'ın başkan seçilmesine neden çok seviniyorsunuz? Bır atasözümüz var: Ha Ali, ha Veli. Biden'ın gelmesinden ne bekliyorsunuz?

CHP'yi iktidar yapacağını sanıyorsanız çok yanılırsınız çok.

Azız Türk Milleti'nden iktidar bekleyin. Biden'ın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirip, CHP ve dostlarını iktidara getireceğiz" sözlerinden belli ki çok etkilenmişsiniz. Bırakın "Biden geldi" diye sevinenleri. Oturunuz.

"Oyumuz neden Yüzde 17'lere düştü?" diye araştırma yapınız.

GÜRSEL TEKİN'in isyan ederek, "CHP'nin oyları neden artmıyor, neden kararsız seçmen sürekli artıyor da CHP anketlerde klasik oy havzasında duruyor? Oyumuz artmıyorsa ne zaman artacak?

Çalışmıyorsak, yorulmuyorsak seçim kaybetmeye mahkum oluruz" sözlerini masaya yatırınız. Oturunuz.

"Muharrem İnce Türkiye'yi neden dolaşıyor. Ocak -2021'de MEMLEKET PARTİSİ kurmayı neden düşünüyor? Mustafa Sarıgül neden parti kuruyor? Partiden attığınız Deniz Baykalcı Yılmaz Ateş ve arkadaşları neden bir arayış içindeler?" sorularına cevap arayınız. Bir yıl önceyı bıraktık.

Sadace 26 Temmuz 2020'de yapılan CHP kurultayı sonrasındaki gelişmelere bakarsak, İnce'nın söylediği gibi her hafta bır skandal yaşanan CHP yönetimini gözden geçiriniz. Kurultay'da Atatürkçüler ve ulusalcılar temizlendi. Muharrem İnce tuvalet yanına oturtuldu.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Ben Atatürk demem" diyerek Atatürk'ün kurduğu partiden de çekinmedi.

SONUÇ: Kemal bey, "Başkan seçildi" diye çok sevindiğiniz Biden'ı bırakın oturup, CHP-HDP beraberliğinden çok rahatsız olan İYİ PARTİ'ye bakınız. Saadet Partisi Millet İttifakı'ndan kaçmak için çare arıyor. Millet İttifakı dağılıyor.

Biden'ın sizi iktidara getireceğini sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz.

Sizi Biden değil, isterse Aziz Millet iktidara getirir.

Aziz Millet CHP'yi 70 yıldır iktidara getirmiyorsa, bir bildiği vardır. ABD'ye bakmayı bırakın, ANADOLU'YA BAKINIZ.

HEM DE ÇOK DİKKATLE

BAKINIZ. AZİZ MİLLETİN

YERLİ VE MİLLİ İNSANLARI

NEDEN ÇOK SEVDİĞİNİ

ANLAMANIZDA BÜYÜK

YARAR VAR.