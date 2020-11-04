Türk güneşi doğuyor

Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifadan vazgeçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ekim 2020 günü İstanbul'da baş başa görüşmelerde bulunan Serrac'ı istifadan vazgeçirerek, Libya'nın geleceğini ilgilendiren bir süreçte, muhtemel kilitlenmelerin önüne geçti. İstanbul görüşmesinden sonra Libya'ya dönen Başbakan Serrac, çekirdek kadroları ile istifadan vazgeçtiğini, Türkiye ile beraber yeni projeleri uygulamaya sokmaya kararlı olduğunu söyledi. Serrac'ın istifadan vazgeçtiğini açıklayan bildiride önemli bir not bulunuyor: "Başbakan Serrac, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar istifa etme kararından vazgeçti. Serrac, sürekliliği sağlamak üzere barış süreci boyunca görevde kalacak." Bu bağlamda Serrac'ın, "Barış ve uzlaşı ile bu krizden çıkılması için, diyalog komitesinin, kişisel çıkarlar ve bölgecilik gözetmeden tarihi sorumluluğunu yerine getirmesini ve tüm üyelerin ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmasını umduğu" kaydedildi. Libya'da Türkiye'nin desteklediği Başbakan Serrac ile Batı ülkelerinin desteklediği Hafter, Cenevre'de ateşkes imzalamışlardı. Libya'da taraflar 9 Kasım'da görüşecek. Siyasi Diyalog Forumu toplantısında seçim takviminin netleştirilmesi bekleniyor.

BAKAN AKAR'IN ZİYARETLERİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan, Kazakistan ve Özbekistan'da çok anlamlı görüşmeler yapıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin ASYA AÇILIMI doğrultusunda son derece etkili temaslar sürdürülüyor. Türkiye'nin dost ve kardeşleri olan başta Libya ve Azerbaycan'ı kucaklaması eşliğinde Hulusi Akar, 25 Ekim'den bu yana Pakistan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da, yeni dünya düzeni kuruluşunda Türkiye'nin önünü açıyor. Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan'ın katıldığı törenle kızağa konuldu.

SONUÇ: BAŞKAN ERDOĞAN'IN

ASYA AÇILIMI İPEK BÖCEĞİ

MİSALİ ÖRÜLÜYOR. TÜRK

GÜNEŞİ BÜYÜYOR. TÜRK GÜNEŞİ

ETKİSİNİ ARTTIRIYOR. GÜNEŞ

YENİDEN DOĞU'DAN DOĞUYOR...