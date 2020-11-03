Dualarımız İzmir için

Kalbimiz de dualarımız da İzmir için. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize ise Allah acil şifalar versin. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın da sağsalim kurtulabilmesi için gece gündüz canla başla çalışan arama ve kurtarma ekiplerimize Allah güç kuvvet versin. Allah yardımcımız olsun. Bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Depremzedelere biraz olsun güç verebilmek için devlet millet elele verdi, İzmir'in imdadına yetişti. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, milletvekillerimiz, kurumlarımız, Türk Kızılay, AFAD hep birlikte tüm imkanlarıyla İzmir'i kucakladı. Başkan Erdoğan anında devreye girerek Van'dan İzmir'e gitti. Depremzedeleri kucakladı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Van'da çok önemli bir noktaya işaret ederek, ülkenin en doğusundan en batısına tehlikeli bir deprem kuşağı altında olduğunun altını çizdi.

MUCİZELER...

İzmir depreminin sembolü Buse Hasyılmaz'ın kurtarılması hiç unutulmayacaktır. Buse ve yanındakilere ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilerle konuşmaları, devletimizin ve milletimizin beraberliğinin çok önemli anlarından birisidir. 9.5 saat sonra göçük altından çıkarılan Hasyılmaz'ın, "Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım" demesi operasyonu takip edenleri çok etkilemiş, milyonların kalbini titretmiştir. Buse'yi kurtarma çalışmalarına katılan Manisa Türk Kızılay'da görevli Özlem Baran Tezel, depremi duyar duymaz İzmir'e gitmek için yola çıktıklarını söyledi. Otobüsle Manisa'dan İzmir'e gelen Tezel, İzmir'de trafiği görünce motor kuryelerden yardım istediğini anlattı. "Beni bir kurye getirdi" dedi.

Günay Özışık, Bayraklı ilçesinde yıkılan sekiz katlı Doğanlar Apartmanı'ndan sağ kurtarıldı. Özışık'ı kurtaran Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın anlattıkları, mucizenin ta kendisiydi: "Biz yedinci kattaydık. Alta doğru kuyu şeklinde dördüncü kata kadar indik. Günay, yatar vaziyetteydi. Üzerindeki kolonları dolapları alarak yavaş yavaş çıkardık. Allah'tan hayati tehlikesi yoktu Günay'ın. Günay'la konuşarak teselli ettik. Ona sürekli anne ve babasının iyi olduğunu, Günay'ı da oradan en kısa sürede çıkaracağımızı söyledik. Hatta elinde telefonu vardı, 'Abi beni kaç saate çıkarırsınız, kaç saat kaldı?' diye sordu. Sürekli onunla konuşarak moral verdik." İlk teması da anlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, başta çok az bir ses duyduklarını, iletişime geçmelerinin ardından Günay'ın çok sevindiğini söyledi. Günay'ın sürekli, "Haydi abilerim beni kurtarın" dediğini söyleyen İnal, "Ben de her zaman çok soğukkanlılığımı koruyamadım, gözyaşı döktüm, özellikle çıktığında, çok duygulandım" diyerek duygularını dile getirdi.

ELİF… Enkaz altından 65 saat sonra sağ çıkarılan üç yaşındaki Elif HEPİMİZİ AĞLATTI. İtfaiye erinin elini tuttuğu o an, İzmir depreminin simgesi olacak. Elif en umutsuz anda bile güzel günleri gösterdi.