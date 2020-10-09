Maraş mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mazlum Müslüman dünyanın neresinde haçlı-siyonistlerin (Derin ABD-Avrupa) bıraktığı ÇIBAN BAŞLARI varsa, onları

çözmek üzere neşter atıyor. Çözümsüz bırakılmış yakın coğrafyamızın meselelerine el atarak, çıban başları üzerinde çift yüzlü Batı'nın kurguladığı OYUN PLANLARINI bozuyor. Küresel ölçekte, bir zamanlama ustası olarak göz dolduruyor.

Son ayların öne çıkan ağırlıklı meselelerde, Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, 'bekleyelim, görelim, bakalım kimler ne yapacak" diye sessiz kalmıyor. Bölgesel Güç-Küresel Aktör olarak, anında tepki veriyor, ortaya strateji koyuyor, askeri ve diplomatik mekanizmalarını maharetle harekete geçiriyor.

Bunun adı PROAKTİF TÜRKİYE gerçeğidir

Derin Amerika ve Avrupa'nın oyun planı kurmak üzere çözümsüz bıraktığı bir çok konu var. Sadece bunlardan beşine SON BİR YIL Başkan Erdoğan'ın attığı neşterleri gözden geçirelim.

1)Derin ABD--İsrail'in, Irak-Suriye-Akdeniz koridorunu parçaladı. Petrol-gaz (Uydu PKK Devletçiği) planlarını yırtıp attı

2)Libya petrollerine el koyma tezgahları bozdu, YENİ DENKLEM KURDU.

3))Ege adalarının silahlandırılmasına uzun yıllar sonra navtexler'le cevap verildi.

4)Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait topraklarındaki işgalini Aliyev'le beraber yıktı.

5) Doğu Akdeniz'de Avrupa'nın Sevilla haritasını yırtıp attı ve KKTC'nın kapalı Maraş'ı açtı.

Maraş'ın açılması dünyaya çok büyük bir mesajdır. Aynı Ayasofya ile verdiğimiz mesaj gibi. Geçmişte sessiz kalan Türkiye yok. O nedenle bize saldırıyorlar. Çünkü biliyorlar ki, Türkiye TAM BAĞIMSIZ olacak.

Eski Türkiye olsaydı, Amerika ne der? Rusya ne der? diye içine kapanırdı. Yeni Türkiye işte budur.

KIBRIS'TA KAPALI MARAŞ'I AÇAN ERDOĞAN

Maraş sahil şeridinin açılmasını sağlayan Başkan Erdoğan, Ada'da değişim sürecini başlattı. Bu açılımın, değişimin deniz yetki alanlarına, bu alanlardaki faaliyetlere, ekonomiye ve turizme büyük artılar kazandıracağı ortadadır.

Başkan Erdoğan, dün KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabulünün ardından, Avrupa'ya bir tokat daha attı. "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz" ifadeleriyle, müthiş hamleyi yaptı.

Türkiye ve KKTC'nin bu müthiş hamlesini değerlendiren Prof. Dr. Atun, "Bugüne kadar Rumlar'ın elindeki en büyük koz, Maraş'ın iskana açılmasını 46 yıldır önlemiş olmaları ve müzakerelerde Maraş'ı kazanılmış hak olarak ceplerinde olduğuna inanmalarına verilen cevaptır" dedi.

SONUÇ: Evet, Rumlar ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de tek taraflı ilan ettikleri Münhasır Ekonomik Bölgeyi, AB'nin baskısıyla Türkiye'ye kabul ettirebilecekleri sanıyorlardı. Başkan Erdoğan ve KKTC, son stratejik hamleyle, MARAŞ'IN KKTC'NİN TOPRAĞI OLDUĞUNU NET ilan etti.

KIBRIS VE DOĞU AKDENIZ'DE İPLER BAŞKAN ERDOĞAN'IN ELİNDEDİR. ANLAŞILDI MI?