Türkiye İmparatorluğu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, iki gün önce Avrupa Parlamentosu'nda çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Borrell, "Eski imparatorluklar geri gelmeye başladı. Bunlardan 3'ü TÜRKİYE, Rusya ve Çin. Bunlar küresel ve bölgesel yaklaşımlarla eskinin büyük imparatorlukları. Bu durum, bizim için YENİ BİR ORTAM SUNUYOR"

İfadelerini kullandı.

Üzerinde çok ama çok durulması gereken bir açıklamadır. HAÇLI SİYONİSTLERİN RUH HALİNİ GÖSTEREN bir dışa vurum ifadedir bu. Josep Borrell, bu ifadeyi söylediği zaman, görünenin çok ötesinde, Haçlı-Siyonistlerin, TÜRKİYE'Yİ KUŞATMASINI,

BAĞIMSIZ TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜN

LİDERİ BAŞKAN RECEP

TAYYİP ERDOĞAN'I DEVİRMEK

İÇİN NEDEN ÇOK UĞRAŞTIKLARINI

ÇOK İYİ ANLAMMIZ SÖZ KONUSU

OLACAKTIR. Avrupa Birliği adına konuşan Borrell, Haçlı-Siyonistlerin ruh halini itiraf ediyor.

Avrupa Birliği'ni temsil eden politikaları yansıtan Borrell, boş konuşmuyor.

15 gün önce, üzerinde çok düşünülmesi gereken bir laf etmişti. Dedi ki 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de artan nüfusuna dikkat. Eski imparatorluk Türkiye geliyor." Olayları, BÜYÜK RESİM İÇİNDE DEĞERLENDİRELİM.

YIL: 2009 DAVOS

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e ONE MINUTE ÇEKTI. O günden bugüne kadar, Haçlı-Siyonistlerin (Derin Amerika-Avrupa) Türkiye'ye karşı agresif, saldıran ve tansiyon yükselten politikalar izlemeye başladılar. İsrail'i koruyan her olayda, biliyorlardı ki, Türkiye karşı çıkacak. Erdoğan, suskun Müslümanların hür sesi olarak karşılarında duracak.

O günden bu güne kadar, TÜRKİ- YE İMPARATORLUĞUNU İNŞA

ETMEKTE OLAN ERDOĞAN'I

DEVİRMEK İÇİN HER TÜRLÜ

HİLEYİ KULLANDILAR.

ONE MINUTE'DEN bugüne kadar Haçlı-Siyonistler de Türkiye saplantısı bulunuyor. Erdoğan'ı-Türkiye'yi büyük dava yürüyüşünde durdurabildiler mi?

HAYIR. Türkiye'nin, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da bulunmasını çok uğraştılar ama başaramadılar. Türkiye'nin, yakın coğrafyasına, gönül coğrafyasına dost eli, kardeş eli uzatması keyiften değildir.

Ulusal güvenlik meselesidir. HAÇLI Sİ- YONİSTLERİN BÖL-YÖNET TAKTİKLERİNİ

HAVAYA UÇURACAK

BEKA HATTI TAHKİMATIDIR.

ABD-İsrail PKK uydu devletçiğini önlemek için tedbir alıyor. Irak'ta CIA kuklaları Kandil katillerinin tepesine biniyorsa, Irak'ta PKK kuklasına meydan bırakmıyor. Türkiye, Haçlı-Siyonistlerin derin planlarını parçalamak için, yakın coğrafyasında bulunurken, karşımıza DHKP-C, PYD/YPG ve PKK olmak üzere birçok noktadan mayın eşekleriyle saldırıyorlar. Dikkatle bakınız.

Türkiye Libya ile Akdeniz anlaşması yaptığından beri, daha çok çıldırdılar.

Türkiye, Libya'da bulunuyorsun Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarıyla ilgili anlaşmalar yapıyorsa, Doğu Akdeniz'deki haklarına sahip çıkıyor. Doğu Akdeniz'de gemilerimiz var, sondaj yapıyorlar. Haçlı-Siyonistler, buralarda bulunuyor, doğalgazla ilgili yeni rezervler arıyor. Türkiye neden aramasın?

Ege'de 2300'den fazla adanın aidiyet tartışması var, tetikçileri Yunanistan buralara göz dikiyor, ağızlarını açmıyorlar.

Avrupa, Yunanistan'ı tetikçi yaparak, karasularını 6 milden 12 mile çıkartma tezgahları kuruyorsa, Başkan Erdoğan- Türkiye, seyirci mi kalacak?

SONUÇ: Avrupa Birliği, Rumları mayın eşeği gibi kullanıyor. Türkiye için sinsi planlar hazırlıyor. Çünkü kafalarında hep 'Türkler geliyor' saplantısı var. YÜREKLERİNDE TÜRKİYE KORKUSU VAR. ÇOK ANLAMLI

BİR ATASÖZÜMÜZ VAR. HAÇ-

LI-SİYONİSTLERE VE ONLARIN

TÜRKIYE İÇİNDEKİ KUKLALARINA

HATIRLATIRIZ. KORKUNUN

ECELE FAYDASI YOKTUR.