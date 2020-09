Haritaları yırtan Türkiye

100 yıl, insan hayatında uzun bir süre ama devlet hayatında çok kısa bir zamandır.

Bugün Türkiye'nin etrafında yaşananlar, sanki Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan olayların tekrarı gibi... 100 yıl önce de ahlaksız haritalarla Osmanlı-Türk İmparatorluğu'nu parçalama, gizli toplantılarla Osmanlı topraklarını bölüşme tezgahları kurulmuştu.

Bugün de aynı tezgah dönüyor. 100 yıl önce AHLAKSIZ HARİTALARA BOYUN EĞEN BİR TÜRKİYE'DEN

100 YIL SONRA AHLAKSIZ

HARİTALARI YIRTIP ATAN BİR

TÜRKİYE GERÇEĞİ APAÇIK

ORTADA... 100 yıl önce Türk Milleti'nin gönül coğrafyası, Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkaslar, emperyalist devletler tarafından bölüşüldü.

İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya, Osmanlı-Türk İmparatorluğu'nu kapalı kapılar ardında, gizli yapılan SYKESPİCOT'LARLA ve SEVR'LERLE yeme peşindeydi. Anadolu topraklarını bölen SEVR'i, Aziz Türk Milleti İstiklal Savaşı ile durdurdu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz Churchill, Amerikan Roosevelt ve Rus Stalin, dünyayı paylaştı. Çift yüzlü Batı da, darbe ve ekonomik ambargolarla, 2000'li yıllara kadar Türkiye'nin başını kaldırmasına izin vermedi. 2002'de büyük lider Erdoğan ile beraber Türkiye, son derece etkili stratejik hamlelerle silkinmeye başladı.

NE YAPTIK?

Başkan Erdoğan ile IRAK'TA, SURİYE'DE, LİBYA'DA ve DOĞU AKDENİZ'DE KURGULANAN

HARİTALARI YIRTIP ATARAK

KÜRESEL DENGENİN ÖNEMLİ

AKTÖRÜ OLUYORUZ.

Evet. Amerika, Rusya ve Avrupa'da kurgulanan derin planlarla yakın coğrafyamıza ilişkin bir takım haritalar hazırlanıyordu. Bu haritaları Türkiye'ye dayatmaya çalışan EMPERYALİST ZİHNİYETLİ

YABANCI LİDERLER vardı.

1) 15 Temmuz'da CIA-NATO gladyosu FETÖ'nün darbesini önleyemeseydik, bugün ESİR BİR TÜRKİYE OLACAKTIK.

2) Irak'ta Pençe, Suriye'de Barış Pınarı harekatlarını yapmasaydık bugün, Irak-Suriye-Akdeniz arasında bir ABD-İsrail koridoru, PKK uydu yönetimi olacaktı.

3) Türkiye-Libya ile Akdeniz anlaşması yapmasaydı, Doğu Akdeniz'de Antalya'ya hapsedilen bir Türkiye olacaktı.

4) Avrupa'nın Sevilla Haritası'nı yırtıp atmasaydık Türk Donanması, Girit açıklarına kadar alana hakim olamazdı.

Emperyalist darbeleri önleyen BAŞKAN ERDOĞAN, 83 milyonluk Aziz Türk Milleti'nin hislerine tercüman olarak, Türkiye'yi kuşatma sevdasındaki yeni sömürgecilere net tavrımızı, "...Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız..." diyerek ortaya koydu.

Bu sözler, ATATÜRK'ÜN, birinci SEVR'İ parçalamak için başlattığı, İSTİKLAL SAVAŞI ruhunun devamıdır. BAŞKAN ERDOĞAN da, ikinci Sevr'leri parçalamak için yola çıkan TÜRKIYE'NIN bağımsızlık için her şeyi yapabileceğini net ve açık ilan etmektedir.

SONUÇ: TÜRKİYE'NİN ATTIĞI

TOKATLAR, EMPERYALİST

FRANSA-MACRON'UN NEFES

BORULARINI TIKAMIŞTIR.

AVRUPA'NIN TETİKÇİSİ

YUNANİSTAN'A TARİHİ

GERÇEKLER HATIRLATILMIŞTIR.

DÜN ADADOLU'YA UZANAN

ELLERİ KIRDIK. BUGÜN, MAVİ

VATAN'A UZANAN ELLERİ

KIRMA KARARLILIĞIMIZI

GÖSTERİYORUZ.

EVET. 100 YIL ÖNCE AHLAKSIZ

HARİTALARA BOYUN EĞMEK

ZORUNDA KALMIŞTIK. 100 YIL

SONRA AHLAKSIZ HARİTALARI

YIRTIP ATAN BİR TÜRKİYE,

KENETLETMİŞ 83 MİLYONLUK

TÜRKİYE GERÇEĞİ VAR.

İSTİKLAL SAVAŞI'NI

KAZANDIK. İSTİKBAL

SAVAŞINI DA KAZANACAĞIZ...