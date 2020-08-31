BÜLENT ERANDAÇ
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21. yüzyıl Kızıl Elma Marşı
Heyecan veren Yeni Kızıl Elma marşımızın sözleri:
"Canlar canının yolunda ancak Kızıl elma hedefine ulaşılacak Vaat edilmiş olan ilahi nur Hak Ebedi mutlak hakim olacak Kızıl elmanın fethiyle ancak Yeryüzü sükun huzur bulacak Başlar koyar yoluna tüm cihanda Şu çılgın Türkler hilal uğruna Haydi Türkiye Allah aşkına Tarihe bir daha damga vurmaya Ey aziz millet vatan namına Yeniden nesillere ilham olmaya Nesebinden geliyor yine aynı kan Dirilişle yeniden yazıyor destan İla-yit Kelimetullah bekliyor cihan İstikamet kızıl elma vermeyiz aman" Afrin operasyonu başlamıştı. A HABER'İN başarılı Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın kahraman bir Türk askerine sorduğu, 'İstikamet neresi' sorusuna verdiği "Kızıl Elma" cevabı tarihi genlerimizi canlandırmıştı. Kızıl Elma, Türk milletinin tarihi ülkülerini temsil eden bir kavramdır. Her dönemin kültürü, gerilim gücüne göre onu isimlendirir, somut bir hedefle belirler ve anlamlandırır. Türkçülüğün öncülerinden Ziya Gökalp'ın şiir ve yazılarında Kızıl Elma, Büyük Türk Birliği'ni simgeleyen bir ülküdür; Turan ülküsü. Şöyle yazar: "Türk köylüsü Kızıl Elma'yı tahayyül ederken, gözünün önüne Türk imparatorlukları gelir. Kültürün Kızıl Elma hasreti yahut hırsı, her seferinde ülküsünü yenileyerek toplumu ileri sevk eder. Türk milletinin yükseliş dönemlerinde Kızıl Elma, cihan hakimiyeti ülküsü olarak algılanmıştır." Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iletişim Başkanı Fahrettin Altın, Kızıl Elma'nın yaşadığımız günlere göre ne ifade ettiğini çok iyi anlattı:
"Bizim için Kızıl Elma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir." Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, 21.
Yüzyılı Türk Milletinin asrı yapmak istiyor.
1)Türk Devletleri Birliği'ni sağlamak.
2)Dağıtılmış Müslüman Devletleri bir araya getirmek.
Bu paradigmalar çerçevesinde, dini, sosyolojik, kültürel, siyasi, ve iktisadi bir STRATEJİ izleniyor.
Bu stratejinin lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Meşhur DOMRA çok güzel anlatıyor:
"Ezilenlerin gür sesidir o, suskun dünyanın hür sesidir o, göründüğü gibi olan gücünü milletten alan halkın adamı, hakkın aşığı o, milyonların umut ışığı, mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş olan oldu her zaman. Sözünün eri çıktığı yoldan dönmedi geri, kararlıdır davasında, anaların duasında, sözü dosdoğru yoktur riyası, zalimlerin korkulu rüyası, inandığı yolda gider, yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan'dır o." Evet. Başkan Erdoğan, Dombra'nın sözlerinde bulunan siyaset ve devlet adamıdır. Özelliklerini, 2009 yılında, zalim İsrail'e "ONE MINUTE" çekerek göstermişti, ezilen dünya, mazlum Müslümanlar aradığı insanı bulmuştu. O günden bu yana, 11 yıl geçti.
SONUÇ:
2019 Eylül ayında, BM'de yaptığı konuşmasıyla, duygulara, akıllara seslenen sözleriyle gösterdi. BM'de, ezilen Müslümanların sesi oldu.
Dünyadaki mazlumların umut ışığı olduğunu gösterdi. BM'de çınlayan sesi, Filistin'de, Gazze'de, Yemen'de, Libya'da, Myanmar'da, Asya'da, Afrika'da yankı buldu. Milyonlarca ezilen Erdoğan'ın gür sesinden umutlandı. Gönül tellerini titreten sözleri, geleceğin dünyasına, UMUTTU. Evet. 21. Yüzyıl Kızıl Elma yolunda yürüyor, AZİZ TÜRK MİLLETİ... HEDEF: GÜÇLÜ VE
BÜYÜK TÜRKIYE... ZAFER
İNANANLARIN OLACAKTIR...
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