Doğu Akdeniz’de Yunanistan’a yer yok

ABD, dünyaya yön veren tek süper güç olma niteliğini yitirdi. Küresel güç ağırlık merkezi Avrupa-Atlantik'ten daha doğuya, AVRASYA'ya doğru kaydı.

Şu anda görünen tablo şöyle:

Bir eksen, ABD, İngiltere ve AB'yi de kapsayan AVRUPA-ATLANTİK (BATI) güç merkezi oluşan yeni eksen ÇİN, Rusya, HİNDİSTAN'ın önde göründüğü ASYA (DOĞU) güç merkezi, gelişmeler, üç kıtanın ortasında, üç denize hükmeden, Akdeniz Doktrini ortaya koyarak, yeni bir güç merkezi oluşturma şansına sahip, bölgesel güç merkezi özellikleri taşıyan TÜRKİYE ekseni yer almaktadır.

TÜRKİYE BATI'dan daha fazla kopmadan, AVRASYA ile de yapıcı angajmanlar arayışı içindedir.

Dünyanın en tecrübeli devlet adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk devlet aklı, Irak, Suriye, Libya kara harekatlarıyla, AKDENİZ DOKTRİNİ ile, kara ve deniz üstleriyle BATI'nın ORTADOĞU ve DOĞU AKDENİZ'de TÜRKİYE'nin hayati çıkarlarını ve güvenlik kaygılarını görmemezlikten gelişine meydan okumaktadır.

Türkiye, hem NATO-Batı'ya hem de Rusya-Çin'ın Şangay beşlisi ve ekonomik konsorsiyumuna üye oluşuyla, NE BATI, NE DOĞU, HEDEF TÜRKİYE

EKSENİ diyerek yürümektedir. ÇİN YENİ İPEK YOL PROJESİNDE TÜRKİYE

KİLİT KONUMUNDA... ASYA'nın yeni yükselen yıldızı ÇİN 21. y.y.'a girişle birlikte ekonomik gücünü, beraberinde de askeri ve politik gücünü büyük bir sıçrama içinde arttırdı. ÇİN'in BİR KUŞAK/BİR YOL Projesi'nin üç ayağından birisi Demiryol ayağı Bakü-Tiflis-Kars üzerinden, İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek Ankara Edirne üzerinden Avrupa'ya geçiyor. Deniz ipek yolu da, Süveyş'ten geçerek Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs/İskenderun (Mersin limanlarını kapsayarak İtalya Venedik'e kadar uzanıyor. Bu ne demek?

ÇİN'in yeni Grand Projesi'nin merkezi konumunda Türkiye var. Türkiye'nin DOĞU AKDENİZ'de münhasır bölge hakimiyeti, Girit açıklarına kadar Türk Donanmasının kontrolü sağlaması elbette, ÇİN'in kaderiyle birebir gelişmedir.

Türkiye böyle bir ortamda, BÖLGESEL GÜÇ ÖZELLİĞİNİ TAHKİM ederken, TÜRKİYE EKSENİ KURMAYA KADAR

VARACAK STRATEJİK HAMLELERİ,

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kararlılıkla ve cesaretle yürütüyor. Kıbrıs'ta hakça bir kalıcı çözüm için çaba sarf ederken Suriye ve Irak'ta terör ile mücadele etmekte, diğer taraftan da Doğu Akdeniz'de Mavi Vatanını korumaya ve kollamaya çalışmaktadır.

Bu çerçevede Libya ile yaptığımız ikili mutabakatlar sonrasında ilan ettiğimiz deniz yetki alanlarımız ulusal çıkarlarımız açısından hayati önemdedir. YUNANİSTAN'IN DOĞU AKDENİZ'DE NE İŞİ VAR? Yunanistan'ın ana kıtası ile Doğu Akdeniz'le bir ilişkisi yok. Yeri, BATI AKDENİZ'dir.

Meis adasını öne sürerek, adaların kıta sahanlığı olduğunu iddia ederek, Mısır'la kurgulanan AB'nin GÜNEYDOĞU AKDENİZ'i hakimiyetine alabilecek derin planlarına hizmet etmektedır. Kıbrıs Rumlarını kullanarak, Doğu Akdeniz'e sulanan ağzı sulanmaktadır. EVET. YUNANİSTAN, DOĞU AKDENİZ DIŞI BİR ÜLKEDİR. DOĞU AKDENİZ'DE YERİ YOKTUR. MISIR İLE YAPTIRILAN

ANLAŞMANIN DAYANAĞI YOKTUR. GEÇERLİ DEĞİLDİR. EVET.

TÜRKİYE'NİN ANA KARASI İLE LİBYA BİRBİRİNE BAKTIĞINDAN,

TÜRKİYE-LİBYA DENİZ ANLAŞMASI HUKUKİDİR.

Türkiye, 500 yıl aradan sonra yine denizden "MAVİ VATAN" sınırlarının belirlenmesi ilişkileri çerçevesinde, Libya ile siyasi ve askeri işbirliği ilişkileri geliştirilmektedir.

Türkiye kendisi 85 milyonluk genç nüfusu, jeopolitik konumu ve küresel sistemlerdeki yeri itibariyle, Doğu Akdeniz'de en geniş deniz sınırına sahip olarak, DOĞU AKDENİZ'DE DENKLEMİ KURANDIR.

Türkiye'nin izni olmadan DOĞU AKDENİZ'DE DÜZEN KURULAMAZ.

Stratejik konumu ile de DOĞU AKDENİZ istikrarının en başat ülkesidir.

Türkiye çevresinde 3 Kıta, 3 Deniz ve 7 Havzada toplam 350 milyonluk bir nüfus vardır, bu da bir AB ya da ABD demektir.

Tüm bu çevre havzalarda çok aktif bir etkileşim içindedir.

SONUÇ:

Türkiye'nin EKSEN KOYMAYA yakın oluşu, Doğu Akdeniz'in diğer ülkeleri arkasında ABD olan İSRAİL, MISIR'IN UYKULARINI KAÇIRMAKTA. Avrupa (BAŞTA Fransa) ile Yunanistan'ı tetikçi olarak kullanarak, DOĞU AKDENİZ'E HAKİM OLACAK TÜRKİYE'Yİ DURDURACAKLARINI

SANMAKTADIRLAR.

RÜYA GÖREN, FRANSA'YA,

İSRAİL'E, MISIR'A, YUNANİSTAN'A

İYİ UYKULAR DİLERİZ...