BÜLENT ERANDAÇ
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Türkiye ekseni
Büyüyen ekonomisi ile daha fazla enerji tüketmek durumunda kalan ülkemiz, enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke konumundan çıkmanın eşiğinde. "Güçlü Ekonomisi", "Güçlü Ordusu" ile dünyanın en büyük BOR ve Toryum yataklarıyla, üzerinden geçen petrol-gaz hatlarıyla, Anadolu'yu ağ gibi saran otoyollar ve asma köprülerle, Akdeniz-Karadeniz'e hakim olan dev limanlarıyla, zaten TÜRKİYE EKSENİ oluyoruz.
'Milli enerji' paradigmasının sessiz mimarlarından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun" ifadeleriyle yeni dönemi çok net anlattı. Dünyanın zengin petrol ve doğalgaz rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu, Asya ve Kafkasya bölgelerine komşu olan Türkiye, yıllarca suskundu. Enerji kaynaklarına sahip ülkelere komşu olmasına rağmen Türkiye, jeopolitik konumundan faydalanamıyordu. Hatırlayınız. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler, MUSUL ve Kerkük'ü Anadolu'dan kopardılar. Enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke konumuna getirilmiştik. Elinde cetvelle, Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan haritaları hazırlayan İngiliz Churchill, "Bir damla petrol, insan kanından daha değerlidir" diyerek, insanlık dışı bir harekâtın içinde olmuştu. Şimdi yeni bir sayfa açıldı. CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN, BAĞIMSIZ TÜRKİYE halkalarını bir bir örüyor.
SONUÇ: Şimdi hedef TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE.
Her alanda bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
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