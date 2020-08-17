BÜLENT ERANDAÇ
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2’nci Sevr’i yırtıp attı
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan- Türkiye, Akdeniz'i parsellemeye, emperyalist zihniyetle parçalayıp bölmeye yönelik, 2'NCİ SEVR'İ (DENİZLERDE) yırtıp attı. Türkiye, Libya anlaşmasının ardından en önemli stratejik adım olarak Akdeniz'de ardı ardına Navtex'ler ilan ederek GAMBOT DİPLOMASİSİ İLE AKDENİZ üzerine kurgulanmakta olan 2'NCİ SEVR'i PAÇAVRAYA ÇEVİRDİ. 100 yıl önce, İngilizler- Fransızlar-Çarlık Rusya'sı, Osmanlı- Türk topraklarını parçalayıp bölerek, Anadolu topraklarını parselleyen 1'NCİ SEVR'İ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti, İSTİKLAL SAVAŞI'NDA emperyalistlerin KUKLA ASKERLERİNİ Akdeniz'e dökerek, yırtıp atmıştı. 10 Ağustos 1920'de imzalanan ve Anadolu'yu paramparça etmeyi amaçlayan Sevr Antlaşması'nın 100. yılında atılan bu adımlar son derece hayati gelişmelerdir. Yüzyıl önce Atatürk, şimdi ise Erdoğan tarih yazdı.
Harita 1: Akdeniz'i böyle bölüyorlardı.
Harita 2 :Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye bu haritaları yırtıp attı. AKDENİZ ARTIK BÖYLE
SONUÇ:
Başkan Erdoğan diyor ki: "Türkiye, Akdeniz medeniyetinin bir devamıdır.
Atatürk'ün 1 Eylül 1922 günü ordularına haykırdığı 'İlk hedefiniz Akdeniz' emriyle denize dökülenler tarihe baksın. TÜRKİYE, DENİZDEKİ SEVR'İ DE YIRTIP ATACAK GÜÇTEDİR."
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