BÜLENT ERANDAÇ
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Petrol yamyamları
BİRİNCİSİ: DERİN ABD, SURİYE PETROLÜNÜ PKK'YA İHALE ETME TEZGAHI KURUYOR.
İKİNCİSİ: DERİN ABD, LİBYA'DA SİRTE VE CUFRA ile Petrol BÖLGELERİNİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONTROLUNA ALINMASINI TEZGAHLIYOR.
Bu 2 konunun detaylarına bakalım....
TÜRKİYE, DENKLEMİ DEĞİŞTİRDİ. Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Türk Devlet Aklı, hem Suriye'de hem de Libya'da, ABD ve Rusya'nın kurmakta oldukları planları erken okuyarak, müthiş stratejik hamleler yaptı. Zamanında yaptığımız diplomatik ve askerin ataklarla, bu iki ülkede, on yıllarca Türkiye'mizin başını ağrıtacak derin planları, işlemez hale getirdik.
Oyun bozduk. Şimdi oyun kurmak üzere iken, ABD'li Petrol Baronlarının darın planları ile mücadele etmek zorunda kaldık. Libya'da Türkiye denklemleri değiştirirken, küresel güç ABD'nin, önce Hafter'i çıkarmış olmasına karşın, Rusya'nın Hafter lehine girdiği oyundan rahatsız olarak, kendini, tarafsız bir konuma çekmesi yeni taktiklerini gündeme soktu.
Şu anda, Libya'da ateşkes var. Türkiye'nin Meşru Libya hükümetinin yerine sağlamlaştırması sonrasında KRİTİK KAVŞAK SİTRE-CUFRAYI HAFTER'DEN TEMİZLEME OPERASYONU TAM BAŞLAYACAĞI ANDA, ÖNCE RUSYA, SONRA ABD TAKTİKLERİ HIZLANDI.
ABD'nin taktıklarının bir sürecinde, ABD'li petrol Baronlarının devreye girmesiyle, SİRTE-CUFRA'NIN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONTROLUNA
ALINMASI, ABD DERİN DEVLETİ TARAFINDAN ÖNE SÜRÜLDÜ. Derin ABD'nin yönlendirmesiyle sıraya Almanya girdi.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya'da taraflara gecikmeksizin ve koşulsuz müzakerelere başlama çağrısı yaparak, "Bunun için ilk önemli adım Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması olabilir" dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres da "Libya'da askerden arındırılmış bir bölge oluşturulması için adım atıyoruz" açıklamasında bulundu.
Bu gelişmeler olurken, İsrail'in yönlendirmesiyle Mısır Cumhurbaşkanı Sisi devreye sokuldu. Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgileri olduğunu açıkladı Açıklamaların arka planında ne var?
Libya'nın ikiye bölüneceği ve bunun altyapısının hazırlandığı iddia ediliyor.
Türkiye'nin hem sahada hem masada sürdüreceği KARARLI DURUŞ karşısında, ABD'nin PKK'nın el koyduğu petrolün ABD'li şirket tarafından Ürdün ve İsrail üzerinden taşıması gündeme gelebilir. SONUÇ: ERDOĞAN, MÜDAHALE ETMESEYDİ, PKK TERÖR KORİDORU KURULACAKTI.
Olay son derece net: İNGİLİZ CHURCHIL'IN BİR LAFI VARDI: BİR DAMLA PETROL, İNSAN KANINDAN DAHA DEĞERLİDİR. SU UYUR. EMPERYALİSTLER UYUMAZ...
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