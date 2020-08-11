CHP’den IMF’ye ikinci koltuk!

CHP'NİN IMF aşkı bitmez!

Amerika'nın gözünün içine bakmaktan gözler yorulmaz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kanını emen, ekonomimizi kontrol eden IMF zincirlerini kırarken, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nda IMF AŞKI tam hız sürüyor. CHP'nin yeni vitrini, belli oldu. Son kurultayda rakiplerinin aday olmasına bile dayanamayan, baskılarla rakiplere oy verilmesini engelleyerek seçime tek aday olarak girerek seçilen Kılıçdaroğlu, 18 olan MYK üye sayısını 16'ya düşürdü. CHP vitrininde, Türkiye'nin kanını yıllarca emmiş IMF'nin (Uluslararası Para Fonu) önemli bir koltuğu vardı. Bu koltukta CHP'nin asilzadesi Faik Öztrak oturuyordu.

CHP'nin yeni vitrininde IMF'ye bir koltuk daha tahsis edildi. 2001 krizinde IMF valisi olarak CHP'li Bülent Ecevit hükümetine gönderılen Kemal Derviş'in yetiştirdiği IMF KORİDORLARINDA uzmanlaşmış Selin Sayek Böke, genel sekreterliğe getirildi. CHP vitrininde görünür biçimde IMF'ci Faik Öztrak ve Selin Sayek Böke'nın görev alması 3 açıdan dikkate değer. Öztrak, Türk ekonomisinin dibe vurduğu 2001 krizinde Amerika'dan gönderilen IMF valisi KEMAL DERVİŞ'İN SAĞ KOLUYDU. CHP Genel Sekreterliği'ne atanan Böke, hem Dünya Bankası, hem IMF kariyerine sahip. Sıkı bir makrocu olarak tanınıyor. Amerika'da doğdu. Yüksek lisans ve doktorasını ABD Duke Üniversitesi'nde yaptı.

1999'da Boston'da Bentley College'da yardımcı doçent olarak göreve başladı.

Türkiye ekonomisinin dibe vurduğu 2001 yılında IMF'nin Washington ofisinde ekonomist olarak göreve başladı. Dünya Bankası'nda görev yaptı. Kemal Derviş ve Faik Öztrak, Türkiye'ye atılan zincirlerde görev yaparken, Kemal Derviş'ın koruyup kolladığı Selin Sayek Böke'de IMF merkezinde görev yapmayı sürdürdü.

Kadere Bakın, 1947 yılında IMF üyeliği CHP'li İsmet Paşa'nın tek parti yönetimi gerçekleştirdi. 1960 darbesinden sonra 1961 yılında Başbakan olan CHP Genel Başkanı İsmet Paşa, IMF'den kesilmiş Türkiye ilişkilerini yeniden başlattı. Borç aldı. IMF ile beraber yürüdü. CHP'li Başbakan Bülent Ecevit, IMF'den kredi aldı. Türk ekonomisi battı. IMF Valisi Kemal Derviş'in elıne kaldılar.

IMF, Derin ABD'nın kollarından biridir. Ekonomik bir kuruluş gibi gözüküp siyasi emirlerini dikte ettiren bir teşkilattır. IMF'nin ülkelere borç verme dışında derin görevleri vardır.

Ekonomik yapılardaki düzenlemeleri gerçekleştirmek adına, IMF'den yardım talep eden ülkelerde kendı reçetelerını uygulamaktadır. 14 Mayıs 2013 tarihi, Türkiye tarihi açısından çok önemli bir gündür. O gün yılların IMF zincirlerini Cumhurbaşkanımız Erdoğan kırdı. IMF'ye olan tüm borçlar ödendi. İlişki kesildi. Hiç şüphesiz IMF ile olan borç ilişkisini sonlandırmak Türkiye'nin BAĞIMSIZLIK RUHU'NU CANLANDIRDI, dünya ekonomileri içerisindeki konumunu güçlendirdi, kendi kararlarını kendi veren ve uygulayan bir ülke noktasına taşıdı.

SONUÇ: IMF zincirlerini kıran Cumhurbaşkamız Recep Tayyıp Erdoğan'dır. IMF ile aşk yaşayan CHP'dir. IMF ÇERÇEVESINDE, CHP'nin nasıl yol alacağını anlamak için, CHP'nin Sözcüsü Faik Öztrak'a ve Prof. Dr. Selin Sayek Böke'ye bakmak yeter. ALLAH TÜRKİYEMİZ'İ IMF'DEN KORUSUN. BİR DAHA

ELLERİNE DÜŞÜRMESİN....