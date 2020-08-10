Muharrem İnce bombalayacak

AZIZ Türk Milletimizin tarihin derinliklerinden gelen anlamlı atasözleri vardır. Bunlardan birisi, CHP'nin bugün nasıl bir parti olduğunu çok güzel anlatır. "KAYNAYAN KAZAN KAPAK TUTMAZ" Evet. CHP kaynıyor.

Partinin yönetimine hakim olan, SOSYALİST 10 ARALIKÇILAR,

Atatürkçüleri, ulusalcıları tırpanlıyor.

CHP'de için için büyüyen olaylar, sonuç verdi. Muharrem İnce olayı, kaynayan CHP kazanının sadece bir tanesi.

Daha o kadar çok hizipçilik, kumpasçılık, arkadan vuruşlar var ki, hepsi birikti birikti İnce'nin başkaldırısı ile ivme kazandı. Siyasi kulislerde bir iddia var: 'CHP DE BİZANS YAŞIYOR' İDDİASİ, DOĞRU MU? Acaba? Bir anket yapılsa ne çıkar? Ekşi Sözlük'te, BİZANS İÇİN 'Bizans demek entrika demek" yazıyor. Bizans... Yaşadığı sorunları ekseri olarak "Bizans entrikaları" yahut "Bizans oyunları" tabiriyle çözmeye tercih adardı. Tarihte Türker'e karşı, 'entrikaları' ile yani, "oyunlar ve gizli anlaşmalar ile işini görmek" konusunda uzmanlaşmış Bizans vardı.

Fatih Sultan Mehmet, 1453'te Bizans'ı tarihe gömdü. Ancak, MAALESEF;

BİZANS RUHU gününüz de yaşıyor.

ENTRİKALAR, MUHARREM İNCE'Yİ

ÇILDIRTTI. Kurultay'da TUVATLET YANINA OTURTARAK,

İNTİKAM ALMAYA KALKTILAR.

İNCE ÜÇ BOMBA PATLATACAK.

1) O GECE (cumhurbaşkanlığı seçim gecesi ortadan kayboluş) detaylarıyla gündeme gelecek. Cumhurbaşkanlığı seçimleri gecesi, Muharrem İnce ortadan kaybolmuştu. "O GECE, SARHOŞTU" dediği iddia edilen, Tuncay Özkan ve O GECE açıklama yapmasına sekte vuran BÜLENT TEZCAN ve kendisinin kuyusunu kazdığını düşündüğü ENGİN ÖZKOÇ'U hedefe koyacak.

2) Küllüye'ye gittiği iddia edilen CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KİM?

İnce, Küllüye'ye gitmediğini, kendisine CHP'deki Çete'nin kumpas kurduğunu ısrarla söylüyordu. Böyle biri var mı?

Belli olacak.

3)ATATÜRKÇÜLERİ TASFİYE

EDEN SOSYALİST 10 ARALIKÇILAR...

Muharrem İnce, CHP MÜZE OLSUN diye bir hareket başlatmıştı.

Bugün CHP'yi yöneten bir kadroyu hedefe koyacak. Bu kadronun önemli ismi, Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı.

İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu'nu yaşatan güç. Muharrem İnce'yi Kurultay'da arkalarda, TUVALET YANINA OTURTAN DÜZENLEMEYİ

YAPANLARIN BAŞINDA OĞUZ

KAAN SALİCİ GELİYORDU. Kemal Kılıçdaroğlu'nun paralı danışmanı, en önde, birinci sırada oturtulurken (Kılıçdaroğlu çok iyi biliyordu, ses çıkarmadı), İnce'yi TUVALET YANINA OTURTANLAR, İnce'nin kafasını çok bozmuş. Yazıma, CHP'DE BİZANS YAŞİYOR MU?' üzerinden girmiştim.

Tarihi bir gerçeği de bir kez daha vurgulayalım.

CHP, birinci yüzyılında anası İTTİHAT- TERAKKİ gibi yaşadı. Eğer MÜZE OLMAZSA, ikinci yüz yılında POST İTTİHAT TERAKKİ yaşayacak mı? CHP'NİN ANASI İttihat-Teraki, yılında Sultan Abdülhamit'i indirmek için, İngilizler-Fransızlar-Masonlar-Beynini Batı'ya kiralayan o zamanın bir yakım aydınları tarafından SELANİK'TE kuruldu. 1908 yılında ABDULHAMİT'İ BİR DARBEYLE DEVİRDİLER.

Osmanlı İmparatorluğu'nu 1918'de batırdıktan sonra,ortadan kayboldular. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra, İttihat ve Terakki'nin bazı önemli isimleri CUMHURİYET HALK FIKRASI (CHP) kuruluşunda yer aldılar. 1930'larda,İsmet Paşa'nın CHP'si, bir halk harekatı olan FETHİ OKYAR'IN SERBEST FIKRASI'nı kapattı... 1960 darbesiyle, İsmet Paşa'nın CHP'si, Rahmetli Adnan Menderes'in DEMOKRAT PARTİ iktidarının CUNTALARLA DEVRİLMESİNİ

SAĞLADILAR. Menderes'i acınmadan idam ettiler. 28 Şubat'ta CHP, rahmetli Necmettin Erbakan'ı cuntalarla devirdiler.

15 Temmuz 2016 ABD'nin ajanı, NATO GLADYOSU FETÖ'nün darbesinden çok fazla beklentileri vardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Aziz Millet tarafından çöplüğü atıldılar.

SONUÇ: Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin ikinci yüzyılı POST İTTİHAT-TERAKKİ olursa, Güzel Allah'ım, Aziz Türk Milletini korusun.