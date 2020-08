Erdoğan oyunu bozdu

CUMHURBAŞKANIMIZ

Recep Tayyip Erdoğan, bugün dünyanın en tecrübeli Devlet Başkanı.

Türkiye'nin yüzyıllık meselelerine neşter atarak, Yeni Türkiye'nin önünü açıyor. Avrasya'nın kalpgahında yer alan Türkiye'mizin dış siyasetini DANTEL GİBİ İŞLEYEREK,

JEOPOLİTİK POZİSYONUMUZU

GÜÇLENDİRİYOR. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği stratejik hamlelerin, Batı'nın (Amerika-Avrupa) oyun planlarını nasıl bozduğunu, yakın coğrafyamızda yeni denklemler kurduğuna, haritaları değiştirdiğine hep birlikte tanık oluyoruz. Bu bağlamda, Erdoğan'ın devreye soktuğu AKDENİZ DOKTRİNİ DANTEL

GİBİ İŞLENİYOR. Son atakları değerlendirelim. Derin Amerika- Avrupa, Türkiye'yi EGE'DE VE AKDENİZ'DE uzun vadeli planlarla kuşatıyordu. Akdeniz'de en geniş sınırlara sahip ülkemizi, ANTALYA KÖRFEZİNDEN ÇIKAMAZ noktaya getirmek istiyorlardı. Bu kuşatmayı kırmak üzere, ÖNCE DOĞU AKDENİZ STRATEJİSİ, sonra mavi vatan paradigması DEVREYE SOKULDU. Bir bütün olarak, bu gelişmeler, AKDENİZ DOKTRİNİ etrafında değerlendirildi.

Doktrinin hedeflediği, İskenderun'dan Cebelitarık'a kadar, Akdeniz'in her tarafında proaktif politikaları beraberinde getirdi. TÜRKİYE'NİN LİBYA HAREKATI, Akdeniz Doktrini'nin çerçevesi içinde başlatıldı.

Ana kıta Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma ile gelecek on yılların DENKLEMİNİ TÜRKİYE kurdu.

Antalya körfezinde kuşatılmışlık parçalandı. DENİZ ekonomi sahası genişletildi. Libya'nın meşru hükûmeti güçlendirildi. Kıbrıs'tan Girit Adası'na kadar olan saha, Türk sondaj gemilerine açıldı. İsrail- Rum-Yunanistan-Mısır arasında, Türkiye'ye çelme atmaya yönelik EASR-MED PROJESİ havaya uçuruldu. Fransa'nın Kıbrıs ve Libya stratejileri işlemez hale getirildi.

Dünyanın güçlü ülkeleri Amerika- Rusya-Almanya, Türkiye'nin hamlaları altında ezilmeye başladı. Fransa- Rusya-Mısır-Yunanistan-Rumlar, Libya'yı kukla Hafter'e mal etmek için uğraşırlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ataklar yaparak, Türkıye-Libya beraberliğini genişletiyor.

Türkiye'nin proaktif politikalarıyla MALTA devreye sokuldu. Fas, Cezayir-Tunus, Türkiye-Libya ittifakına doğru eviriliyor. Türkiye, çok akıllı diploması ataklarıyla İtalya'yı yanımıza çekti. Türkiye ile İtalya arasında MEKİK DİPLOMASİSİ TAM

HIZLA SÜRÜYOR. Fransa'nın yanı sömürgecilik taktıklarına karşı İtalya, Akdeniz'de Türkiye ile ittifaka oluşturuyor. Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekleyen iki ülke; müthiş temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Fransa'nın Afrika sömürgeciliğine müdahale ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron açısından Libya'nın bir önemi jeopolitik. Eski sömürge ülkeleri Tunus ve Cezayir'e sınırı bulunması nedeniyle Libya, Fransa-Afrika nüfuz alanı için önem arz ediyor. Aynı şekilde Libya'nın güney sınırındaki uranyum zengini Nijer, Paris'in iştahını kabartırken;

Çad, bölgedeki askeri operasyonları için Fransa açısından ehemmiyet taşıyor. Macron'un Türkiye'ye yönelik agresif ve küstah tutumunun arkasında, bugüne kadar Paris'in kukla Hafter üzerinde tesis ettiği çıkarlarının tehlikeye düşmesinin olduğu değerlendiriliyor.

SONUÇ: Elbette, on yıllarca içine kapatılmış, dışa bakamaz hale getirilmiş, kafasını kaldırdığında DARBELERLE-EKONOMİK

MANİPÜLASYONLARLA sıkıştırılmış Türkiye'mizin, küllerinden yeniden doğuşundan 83 milyonluk Aziz Milletimiz gurur duyuyor. Yarınların BÜYÜK TÜRKİYESİ'NİN FERTLERİ olmanın heyecanını yaşıyoruz. ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR...