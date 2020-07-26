Nereden nereye

Ayladır bıkmadan, usanmadan, insan aklı ile dalga geçer gibi… CHP TBMM Grup toplantısı olur, Kemal Kılıçdaroğlu çıkar Başkan Tayyip Erdoğan'a aklı sıra çatar, toplantılarda konuşur, döner döner Erdoğan'a iftiralar atar.

Nihayet, 2 yılda bir yapılan parti kurultayında, baktık, yine derdi Başkan Erdoğan. Olanı ters göstermek, Büyük Türkiye yürüyüşünü engellemek için türlü iftiralar yine Kılıçdaroğlu'nun ağzında.

Bırak bu işleri Kemal Kılıçdaroğlu. Yeter artık. Aziz Milleti de bıktı. CHP seçmenleri de rahatsız. Başkan Erdoğan'ı suçlamaktan başka derdin yok mu?

Utanmadan, sıkılmadan, partisinin geleceğini konuşmak yerine, Aziz Milletimize yarınlar için düşündüklerini açıklamak yerine, tutturmuş sivil darbe yalanlarıyla gündemi değiştirmek istiyor.

Türkiye bir gün sonra 15 Temmuz destanınım 4. Yılını yaşarken, Libya'da, Suriye'de çok önemli adımlar atılırken, Ayasofya Camii olarak yüzbinleri ağırlarken sus artık.

Hangi CHP'li son kurultaydan memnun. Karşısına çıkmak isteyenleri yok eden zihniyet, utanmadan demokrasi naraları atıyor. 15 Temmuz CIA-NATO aparatı FETÖ'nün darbe girişimine "15 Temmuz kontrollü darbe" küstahlığını sürdürüyor. Bu küstahlığı kimler sürdürüyor. FETÖ'nün yurt dışına kaçan teröristleri. Bunu bilmiyorsa şaşırmam!!! Ancak bildiği halde bunu yapıyorsa işte o zaman Kılıçdaroğlu'nun HİZMET aşkını anlamakta zorlanmayız. O gece kontrollü bir gerçek vardı. Evet, Kılıçdaroğlu'nun kontrollü şekilde havalimanından çıkaran teröristler çok kontrollüydü.

O hain darbe girişimi başarılı olsaydı, NATO'nun bir ileri karakolu gibi olup ABD'nin istekleri doğrultunda hizmet veren bir ülke olacaktık. Ne Akdeniz'de ne Libya'da ne de Suriye'de sesimiz çıkmayacaktı.

Eskiden cumhurbaşkanlarımızın, başbakanlarımızın adını bilmeyen ABD Başkanı gerçeği vardı. Şimdi ABD Başkanı Trump, dünyanın en güçlü 3 liderinden biri olarak Başkan Erdoğan'ı gösteriyor. Dahi gibi akıllı olduğunu söylüyor. Nereden nereye. Hiçbir ABD Başkanı'nın Kılıçdaroğlu için bunu söyleyebileceğini düşünebilir misiniz? Bu ihtimal hiç var mı?

SONUÇ: 15 Temmuz Türkiye'yi sadece bir darbeden değil aynı zamanda işgalden de kurtaran bir halk direnişidir. 15 Temmuz'da Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Aziz Milletle beraber sadece hükümeti değil coğrafyasını kendi

ülkesini kurtardı. O gece yeniden kurtuluş savaşı verdik. 15 Temmuz ruhu ancak kurtuluş savaşı ruhuyla anlatılır.

Bırak bu işleri Kılıçdaroğlu. Senin projelerine geçmişte 'yalan' diyenlerle yürüyerek mi bu ülkeye bir şey vaad edeceksin Kılıçdaroğlu?

ANLAŞILDI MI!