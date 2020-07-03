BÜLENT ERANDAÇ
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Demirtaş ve Mithat Sancar
Tartışmalar sürerken, aniden bir gelişme yaşandı. Edirne Cezaevi'nde terörden yatmakta olan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nu kurtarmaya soyundu. CHP-HDP İTTİFAKI'NI KARARTMA girişiminde bulundu.
Demirtaş neden ortaya çıktı? Çünkü, BÖLÜCÜ terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan'ın CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça beraberliklerini açıklamaya davet edince, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nde CHP soğukluğu tırmandı. CHP-HDP aşkının alenen ortaya çıkması ve HDP'lilerin sokakları harekete geçirmeye yönelik izinsiz yürüyüşleri de, İYİ Parti ve Saadet tabanında büyük rahatsızlık yaratmış durumdaydı. Bu durumu telafi etmek üzere, Demirtaş'ın CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarma manevrası geldi. CHP-HDP beraberliği tartışmaları sürerken, bir baktık aniden devreye HDP'nin Eşbaşkanı Mithat Sancar, çıkarıldı. Mithat Sancar, 'PKK ile hiçbir ilişkimiz yok' diyor. HDP Eşbaşkanı'nın bu konuşmasının zamanlaması, çıktığı TV ve ne manaya geliyor? Zamanlama manidar. CHP-HDP Aşkı'ndan Millet İttifak'ı sarsılıyor, Kılıçdaroğlu sıkışmış vaziyette. Sincar, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtaracak cümleler kuruyor. Çıktığı TV manidar. Saadet Partisi yayın organı TV5.Yanı,HDP aşkı yüzünden CHP'den soğumakta olan Saadet Partisi kitlesine ve onun üzerinden siyasete mesaj veriliyor.
Peki. Selahattin Demirtaş'tan sonra, Mithat Sancar'ı da kim sahneye sürmüş olabilir. Bildiniz.
HDP'ye hakım olan Kandil... HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "PKK ile aralarına mesafe konması" konusunda, "Bir ilişki varsayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki, hiçbir ilişkimiz yok! Sancar, bu sözleriyle, isim vermeden CHP'den soğumakta olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mesaj verme telaşında. Diyor ki: CHPKemal Kılıçdaroğlu'ndan soğumayın.
PKK elebaşlarının açıklamalarını, 'Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin altında kalması için batı illerinde CHP adaylarının HDP tarafından desteklendiğini, Mithat Sancar bilmiyor mu? Bölücü terör örgütü PKK'nın Kandil baronlarının HDP'yi yönlendirdiğini, Mithat Sancar bilmiyor mu? PKK'nın Türkiye'de, bir kolu PYD'nin de Suriye'de Derin ABD'nin SUFLELERİYLE hareket ettiğini Mithat Sancar bilmiyor mu?
Irak/Suriye/Libya harekatlarına karşı çıkan HDP'nin emirleri Kandil'den aldığını Mithat Sancar bilmiyor mu?
Mithat Sancar'da, Aziz Türk Milleti de çok iyi biliyor.
SONUÇ: Peki, önce Selahattin Demirtaş, sonra Mithat Sancar, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarmaya neden soyundular?
"Millet İttifakı dağılmasın" diye. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için Derin ABD-Avrupa ile paralel hareket ettikleri değişmemiştir. Mithat Sancar,"HDP'nin PKK ile ilişkisi yoktur" derken, kendisi buna inanıyor mu? Gözümüzün içine baka "PKK ile HDP'nin ilişkisi yoktur" demek, insanların aklıyla alay etmek demektir. Mithat Sancar hoca, Demirtaş'la beraberce çok çabalasanız da Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtaramayacaksınız. Anlaşıldı mı?
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