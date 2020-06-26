BÜLENT ERANDAÇ
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Türk pençeleri
Türkiye böylelikle güneyden gelen tehdidi Irak'ta ve Suriye'de yaklaşık 30 km aşağıya iterek kendisine yönelik tehdidi devamlı minimize etme kararındadır. Bu harekatlarla, Türkiye Irak'taki terör risk alanlarını önemli ölçüde minimize ederek, Suriye ve Libya eksenine daha yoğun biçimde ağırlık koyacaktır. Bu harekatla ikinci Kandil olarak adlandırılan Suriye sınırındaki Sincar bölgesi de izole edilecek. Sincar bölgesine de daha önce olduğu gibi hava harekatları devam edecek. Böylece Suriye'de terör yapıları PYD-YPG ile bağı kesilecek.
SONUÇ:
Türkiye'nin IRAK STRATEJİSİ, işte bugünkü güney sınırlarımızın 21. yüzyılda da devam etmemesi üzerine, Irak'ta ve Suriye'de GÜVENLİK KONSEPTİ DOĞRULTUSUNDA, yeni bir şekle dönüştürülüyor. Irak ve Suriye sınırlarımızın 30 kilometre derinliğinde, güvenlik hatları kuruyor.
Türkiye'nin geleceğini karartacak, ABD-İngiliz-Fransız-İsrail DERİN PLANLARINI PAÇAVRAYA ÇEVİRİYOR. 21. yüzyılın Büyük Türkiye'si için, ÇOK İYİ PLANLANMIŞ STRATEJİLER UYGULANIYOR. HER ŞEY YARININ HUZURLU TÜRKİYESİ İÇİN. BİLİYORUZ Kİ, SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ...
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